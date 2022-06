Festival Stardivaria: Alexandre Da Costa en mode concerts

Le Montréalais Alexandre Da Costa est en vedette dans plusieurs concerts présentés durant la 24e édition du Festival Stradivaria.

Le violoniste de 43 ans proposera le spectacle «Stradivarius Supercharge» en compagnie du Trio Jazz Stradivaria, le 1er juillet, au préau Canadel de Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. Le lendemain, toujours avec les mêmes musiciens, il se produira dans le cadre de la soirée de gala annuelle du Théâtre de Lac-Brome, en Estrie.

Le 5 juillet, il partagera la scène avec Claude Gauthier, Daniel Lemire et les musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. On y offrira des relectures «symphonisées» de grands compositeurs du Québec et de la francophonie. Très sollicité par le festival, Alexandre Da Costa à plusieurs autres rendez-vous avec les mélomanes à son horaire, à Labelle, Mont-Tremblant, Oka et Terrebonne.

Le Festival Stardivaria bat son plein du 1er au 31 juillet dans plusieurs régions en offrant des concerts gratuits, exception faite des événements de la série GALA. On pourra aussi y voir et entendre Isabelle Boulay, King Melrose, Elliot Maginot et l’Orchestre national des jeunes du Canada, pour ne nommer que ceux-là.

On peut trouver plus d’information sur le site du festival: [www.festivalstradivaria.ca].