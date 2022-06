Le 40e Tournoi de baseball 11U de Saint-Eustache

Le tournoi de baseball 11U de Saint-Eustache, présenté par HGrégoire, sous la présidence de Steve Hamilton, se déroule présentement au parc Clair-Matin. Quarante équipes de différentes régions du Québec y participent. Dimanche dernier, l’ancien lanceur des Bisons de Saint-Eustache Michel Laplante a effectué le lancer protocolaire.

Photos Mélissa Gariépy

L’ancien lanceur des Bisons junior de Saint-Eustache Michel Laplante est entouré des membres de la formation des Élites de Lanaudière Théo Lamarche et Édouard Lesiège, ainsi que des joueurs de l’équipe championne 11U AA des Tyrans de l’Outaouais Alexis Côté et Eliot Racine.

Norman MacMillan, l’ancien ministre québécois, est un fervent amateur de baseball. Sur la photo, on aperçoit son fils, Antony, et ses petits-enfants, Alexy et Martin.

Samuel Leclerc, des Aigles noirs de la Mauricie 11U, a remporté le concours de circuits avec une foudroyante longue balle par-dessus la clôture du champ extérieur.

Le président de Baseball Saint-Eustache, Richard Gingras, est en compagnie de Larry Bélisle, fondateur du tournoi, de Yan Lavigne, directeur du tournoi, et de Michel Laplante, l’ancien lanceur des Bisons de Saint-Eustache Junior.

Le travail des arbitres tout au long du tournoi a été exceptionnel. Le quatuor d’officiels qui a œuvré lors de la finale était composé d’Alain Cardinal, Charles Antoine Morin, Dave Poirier et Alex Poirier.

L’équipe de bénévoles lors d’un match : Jacob Picard, annonceur maison, Antonin Guilbault, marqueur, Elika Gauthier, marqueuse, Annie Rochon, annonceuse maison, ont accompli un travail remarquable.

Le rêve d’un joueur de golf, c’est de réussir une fois dans sa carrière un trou d’un coup. L’ancien entraîneur du Canadien Michel Therrien a réalisé son premier trou d’un coup au Golf Le Mirage.

Le 10 décembre 1984, le lanceur Floyd Youmans et d’autres joueurs ont été échangés aux Expos dans la transaction qui permettait aux Mets de New York d’acquérir le receveur Gary Carter. Lors de la finale de la Coupe Stanley à Tampa, Youmans a rencontré mon collègue Félix Séguin.

La physiothérapeute Catherine Senez est une passionnée de vélo. Elle a participé dernièrement à l’IRONMAN Mont-Tremblant, terminant son premier demi-Ironman avec un chrono de 5 h 55 min.

L’ancien joueur de baseball des Petites Ligues et producteur Jean-Guy Despres, qu’on aperçoit avec sa fiancée, Brenda Gold, sera à Paris pour le film Caroline. En octobre, il entreprendra le tournage de Battle Road, à El Paso.