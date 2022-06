Le logement, une source de stress pour les parents de tout-petits

La crise du logement qui touche le Québec est une importante source de stress pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans, selon un récent sondage Léger mené pour le compte de l’Observatoire des tout-petits (OTP).

Ainsi près d’un parent sondé sur trois (30 %) a affirmé que son niveau de stress en lien avec sa situation d’habitation actuelle est «élevé».

Cette proportion est plus grande chez les locataires (47 %), les familles monoparentales (55 %), les ménages avec un revenu de moins de 40 000 $ (46 %), les familles immigrantes (44 %) et les résidents de la grande région de Montréal (34 %).

Le sondage dévoilé mercredi révèle également que la hausse des coûts liés à l’inflation figure parmi les éléments stressants vécus au cours de la dernière année pour huit parents de tout-petits sur 10 (79 %).

De plus, 36 % d’entre eux étaient stressés de boucler les fins de mois et de payer leurs factures. Cette proportion grimpe à 57 % chez les parents locataires.

Les locataires plus préoccupés

Les résultats montrent d’ailleurs que les parents locataires sont presque deux fois plus nombreux à vivre un stress élevé en lien avec leur situation d’habitation (47 %) que les parents propriétaires (25 %).

Trois parents locataires sur cinq ont indiqué qu’ils doivent changer leurs habitudes pour réussir à payer leur loyer.

Parmi ces changements, 39 % limitent les activités avec leurs enfants, 25 % réduisent les dépenses vestimentaires de leur famille, tandis que 19 % diminuent la quantité des aliments achetés à l’épicerie.

De plus, 41 % des parents interrogés estiment que trouver un logement de taille suffisante est un défi.

Pour 14 % des répondants, leur logement actuel ne correspond pas aux besoins de leurs familles.

Et cette proportion grimpe à 30 % pour les locataires, à 32 % pour les ménages avec un revenu de moins de 40 000 $ et à 24 % pour les familles monoparentales.

Pour l’Observatoire des tout-petits (OTP), cette donnée est «inquiétante».

«Selon la littérature scientifique, un logement trop petit et bruyant nuit à la qualité des liens parents-enfants. De plus, le fait de vivre dans un environnement bruyant et un logement de taille insuffisante peut aussi miner le sentiment de compétence parentale et augmenter les risques de maltraitance», a indiqué l’OTP par communiqué.

«Il est possible d’agir pour favoriser l’accès des familles à des logements abordables et de qualité, par exemple en assurant un meilleur contrôle des hausses de loyers et en favorisant l’accessibilité aux logements sociaux», a déclaré Fannie Dagenais, directrice de l’OTP.

«À titre de comparaison, le Québec, qui a une population comparable à celle de l’Autriche, compte près de 160 000 logements sociaux et communautaires, alors que l’Autriche en compte 900 000. La ville de Vienne en Autriche est d’ailleurs l’une des rares capitales d’Europe à ne pas connaître de crise majeure du logement. On peut aussi privilégier des logements adaptés aux besoins des familles et pensés comme un milieu de vie, à proximité des services et d’espaces verts», a ajouté Mme Dagenais.

Le sondage a été mené en ligne du 16 au 25 mai 2022 auprès de 1001 parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans québécois.