Les gagnants de la 39è édition des Prix Domus de l’APCHQ

1. Sarrazin Construction

Habitation neuve de plus de 300 000$ et de moins de 650 000$

Spécialistes du sur-mesure, les entrepreneurs de Sarrazin Construction travaillent depuis 25 ans à satisfaire chaque client au plus près de ses aspirations et de ses demandes, tout en prenant soin de toujours respecter l’environnement. Chaque maison a un style, chaque projet est unique. Ainsi, en entamant la construction du chalet familial de Sarrazin Construction, les entrepreneurs ont réalisé un projet à leur image : spacieux, ouvert sur la nature, en accord avec l’espace alentour et utilisant des matériaux québécois, afin d’encourager l’économie locale.

sarrazinconstruction.ca

2. Les Constructions Raymond et Fils

Habitation neuve de plus de 650 000$ et de moins de 1 000 000$

Fidèle à sa réputation d’excellence, Les Constructions Raymond et Fils développe des projets résidentiels dans les Laurentides. Des demeures uniques, avec du caractère, y ont vu le jour. En 41 ans d’existence, on compte jusqu’à 710 projets réalisés. Une architecture et un bâti travaillé par une main d’oeuvre de qualité, telle est leur signature. Cette propriété, où on a réfléchi à chaque détail pour sa pertinence, son utilité et sa pérennité, est la première de Constructions Raymond et Fils en voie d’obtenir la certification LEED Or.

unemaison.com

3- Magalex Construction

Habitation neuve de prestige de plus de 1 000 000$

Bâtir une résidence comme si c’était la sienne et chaque fois y porter un soin méticuleux, du début du projet au service après-vente : c’est la passion et l’attention qui guident toute l’équipe de Magalex Construction Inc. Cette entreprise à la vision éclairée est devenue une référence en immobilier, dans la construction de résidences haut de gamme sur la rive-nord de Montréal, comme dans l’exécution de projets commerciaux. Une réalisation élégante et épurée, construite à flanc de montagne et parfaitement intégrée au panorama grandiose en est la preuve.

magalex.ca

4- Construction Vilan



Unité de logement locatif de plus de 250 000$ et de moins de 450 000$

Depuis 2014, Construction Vilan travaille à la construction et au développement de projets résidentiels dans la région de Terrebonne. Avec une équipe soudée de collaborateurs experts et dynamiques, l’entreprise se dit fière de participer à l’économie locale et au développement durable. Le projet Archiv, dans le Vieux-Terrebonne, est un exemple parfait de cohésion entre une partie commerciale et des unités locatives complètement remises à neuf. On reconnaît le fruit d’un travail soigné et d’une signature déjà unique, en accord avec les valeurs de communauté du secteur.

constructionvilan.com

5- Groupe Thymiel

Partenaire de l’année

Cette jeune entreprise se spécialise dans le revêtement extérieur et la maçonnerie : remplissage de joints, remplacement et pose de briques, changement des allèges, démolition, etc. Ses réalisations suscitent toujours l’admiration. Son équipe est reconnue comme dynamique, fiable, solide, diversifiée... Elle est différente des autres! Malgré peu de moyens, son modèle d’affaires permet de soulager le donneur d’ouvrage. Au besoin, Groupe Thymiel peut prendre l’achat des outils et matériaux ainsi que le paiement des salaires et des autres dépenses avant que son travail soit rémunéré.

groupe-thymiel-inc.business.site

6- Les Réalisations Pop Design

Rénovation résidentielle de 50 000$ et moins

Depuis 1999, Les Réalisations Pop Design est spécialisée en transformation et design de cuisines et de salles de bain. Une niche que cette entreprise dessert avec fierté, puisqu’elle est reconnue pour son équipe de designers et cuisinistes attentifs aux besoins et au budget de sa clientèle. Efficaces en gestion de projets, ils offrent un service d’accompagnement hors pair avec plus de 1000 projets à leur actif. On remarque le soin apporté à cette cuisine à aire ouverte, où les armoires ont été repensées de manière à optimiser le rangement des aliments et de la vaisselle.

popdesign.ca

7- Cassia Construction

Rénovation résidentielle de plus de 50 000$ et de moins de 150 000$

Jeune entreprise, Cassia Construction a été fondée en 2018. On trouve ses projets dans la grande région de Montréal. Déjà reconnue pour un service à la clientèle authentique et transparent, Cassia Construction se distingue par la place importante accordée aux femmes dans la construction. Pour un travail diversifié et une approche complémentaire, cette entreprise travaille avec des sous-traitants qui eux aussi laissent aux femmes une place de choix. À voir, le projet Northcliff englobe la rénovation de la cuisine et de la salle de bain d’une résidence des années 30.

cassiaconstruction.com

8- EAC Construction

Rénovation résidentielle de plus de 150 000$ et de moins de 350 000$

Forte d’une équipe talentueuse, passionnée, fiable et inclusive (elle est la première entreprise de construction canadienne pro LGBTQ+), EAC Construction est reconnue pour son souci écologique constant dans la réalisation ou la rénovation d’une résidence. Réduire les effets néfastes sur l’environnement et préserver ainsi la santé et le bien-être des habitants, tel est son code d’éthique. Le défi de ce projet gagnant, à Outremont, était d’ouvrir l’espace au maximum et de réorganiser les pièces de l’unité. Mission accomplie.

Eac-construction.com

9- Construction OVI

Rénovation résidentielle de plus de 350 000$ et de moins de 750 000$

Rénovation résidentielle de plus de 750 00$

Reconnue pour la beauté des projets, pour le souci de construire des espaces uniques et vivants, Construction OVI continue de réaliser des résidences exemplaires dans le Grand Montréal. Depuis 2008, les deux associés travaillent en collaboration avec divers grands cabinets d’architecture. Le projet Rockland, par exemple, consiste en une rénovation complète et en un agrandissement au-dessus du garage d’une maison d’Outremont. Dans la structure, le bâti et l’aménagement, on a conservé ces deux impératifs : préserver et moderniser. Un projet qui reflète à merveille la gestion précise et le souci du détail.

constructionovi.com

10- Archi-Tech

Projet institutionnel et (ou) commercial

La clientèle qui fréquente la clinique de denturologie YULSmile a pu s’en rendre compte : les lieux laissent une belle place au bois et à la lumière, créant un espace accueillant et intemporel. La conception de l’intérieur a été prise en main par Archi-Tech. Cette entreprise est spécialisée dans les projets médicaux (et particulièrement les cliniques dentaires), de la conception à la réalisation finale. Dans ce domaine aux exigences précises, Archi-Tech a su gagner la confiance de ses clients par une vision unique et ouverte de l’architecture.

archi-tech.ca

11- UrbanÉco



Initiative en développement durable

L’entreprise UrbanÉco réalise des maisons et bâtiments clés en main dans les Cantons-de-l’Est, dans un souci écologique. Elle propose aussi de travailler à des tâches partagées avec ses clients, pour aider à construire et à créer du bâti en écodéveloppement. Le projet Coop des Prés offre 16 unités, pour une clientèle de jeunes familles. On y trouve des terrains de volleyball, des jardins collaboratifs, une patinoire et une grande glissade. En cours de certification LEED et Novoclimat, ces unités permettent un accès à la propriété d’un logement de qualité durable, à un prix abordable.

urbanecoconstruction.ca

12- Échelle Humaine

Jeune entreprise 5 ans et moins

Rénovateur de l’année

Prix des lecteurs du Journal de Montréal

Reconnue comme étant une jeune entreprise spécialisée en rénovation résidentielle pour propriétaire occupant, Échelle Humaine porte bien son nom : elle se soucie de grandes rénovations (creusage de sous-sol, remise à neuf, conversions, agrandissements), avec une équipe qui privilégie une approche humble et authentique. Ce qui prime? La qualité minutieuse des réalisations et la satisfaction du client. Échelle Humaine travaille avec des architectes actuels, comme La Shed, et se distingue par sa grande expertise en structure et finition ainsi que par l’excellence de sa gestion de projets.

echelle-humaine.com

13- Grilli Samuel Consortium Immobilier

Constructeur de l’année

Prestige! Grilli Samuel Consortium Immobilier sait offrir ce qu’il y a de mieux en réalisations résidentielles dans la région de Montréal. Un service clés en main personnalisé est proposé par une équipe dynamique de collaborateurs spécialisés - des chargés de projets, des designers et des experts en architecture et en construction qui savent coordonner avec finesse tous les projets jusqu’au moindre détail. Ainsi, cette maison majestueuse et lumineuse où le bois est maître, riche d’un sauna, d’une salle d’exercice, d’un mur d’escalade et de plusieurs terrasses.

grillisamuel.com