Levée de l'avis d'ébullition d'eau dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est

L’avis d’ébullition d’eau décrété lundi dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et dans la ville de Montréal-Est a été levé, mardi soir.

À l’issue des analyses des échantillons d’eau, la situation a pu être rétablie dans les secteurs situés entre les rues Cherrier et Notre-Dame et entre la rue Saint-Cyr et l’avenue Gamble, dans Montréal-Est.

Dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, au sud de l’autoroute 40, ainsi que dans le secteur de Charlemagne, la situation a abouti au même résultat rassurant, a indiqué l’Agglomération de Montréal dans un communiqué.

«Il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer dans ces secteurs», a-t-on ajouté, précisant que l’eau rencontre en tout point les exigences de la réglementation en vigueur en matière de qualité de l’eau potable.