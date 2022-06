Logement: la crise que personne ne règle

Depuis plusieurs années, à l’approche du 1er juillet, le même rituel s’empare des médias. Avec raison. Données inquiétantes à l’appui, les reportages se multiplient sur une crise du logement qui, au fil du temps, s’aggrave.

La pandémie, avec le télétravail exigeant plus d’espace et l’exode vers les régions, l’a certes exacerbée. Mais cette crise existait bien avant. La nouveauté est qu’elle étend ses tentacules à travers tout le Québec.

La même liste archiconnue de problèmes dont souffraient déjà les Montréalais sévit maintenant bien au-delà de la métropole :

Taux rachitique d’inoccupation des logements. Pénurie croissante de logements abordables. Envahissement par de lucratives locations de type Airbnb qui, pour de nombreux locataires stables, leur en coupe l’accès.

Multiplication depuis belle lurette de rénovictions, souvent précédées par de traumatisantes guerres d’usure des propriétaires envers les locataires, qu’ils veulent évincer pour relouer à gros prix ou pour revendre leurs logements en condos.

Augmentations de loyer de plus en plus abusives. Un tribunal administratif du logement qui, pour les locataires lésés, est d’une lenteur hallucinante. Pénurie chronique de logements sociaux. Etc.

Trop peu

Or, à part nier jusqu’à tout récemment l’existence même d’une crise du logement, qu’ont fait les décideurs politiques qui, depuis toutes ces années, se sont succédé au municipal, au provincial et au fédéral ?

Le résultat visible étant l’aggravation de la crise, la réponse saute malheureusement aux yeux : trop peu. Pourquoi ? Primo, pour la quasi-totalité des formations politiques, à cause de leur parti-pris pour le libre marché.

Deuxio, leur méconnaissance profonde de ce que sont, d’expérience personnelle, les effets toxiques de cette crise sur la santé mentale, physique et financière de ceux qui, de plus en plus nombreux, la subissent.

Tertio, sur un plan plus largement sociétal — le Québec étant une société tout aussi individualiste qu’ailleurs en Occident —, l’appât du gain. Ou, dit autrement, la cupidité et l’avidité de trop de propriétaires « entrepreneurs », dont la mission est d’exploiter le « marché » locatif au maximum.

Il ne s’agit donc pas ici des « petits propriétaires » — ceux qui ont un duplex, un triplex ou un petit immeuble. Ceux qui prennent soin de leur propriété à l’extérieur comme à l’intérieur et dont les locataires sont stables.

Machines à faire de l’argent

Le vrai problème, ce sont ceux qui en font un « business » dans le but unique de maximiser leurs profits dans un minimum de temps et d’entretien.

Leurs propriétés ne servent pas à bonifier la qualité de vie de leurs concitoyens et de la communauté ambiante. Elles sont des machines à les enrichir, eux. Vite, beaucoup et sans se soucier des conséquences néfastes de leurs actions sur d’autres humains et encore moins, sur la société.

Puis il y a l’avidité des administrations municipales. Fermer les yeux depuis longtemps sur les rénovictions leur a permis d’engranger des pochetées de taxes municipales en laissant des logements être convertis en condos.

Pendant ce temps, l’élection approche. Chaque parti présentera son « plan » pour contrer la crise du logement. Aujourd’hui, Andrée Laforest, ministre de l’Habitation, doit aussi faire une annonce.

À la lumière des inactions passées et présentes, dont un registre des loyers qui n’existe toujours pas, bien des locataires auront hâte de suivre leurs engagements...