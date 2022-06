Lotto Max: le gros lot de 70 millions $ remporté en Ontario

Le gros lot de 70 millions $, offert lors du tirage du Lotto Max de mardi soir, a été remporté grâce une sélection vendue en Ontario.

Les numéros du billet gagnant sont le 08-19-22-41-46-47 et le numéro complémentaire 10.

Outre ce gros lot, cinq Maxmillions (soit cinq lots de 1 million $), sur les 15 mis en jeu ont été remportés lors du tirage. Parmi eux, deux ont été achetés au Québec, deux autres en Ontario et un dernier dans Les Prairies.

Un gros lot de 21 millions $ sera mis en jeu au prochain tirage du Lotto Max, vendredi soir, a fait savoir Loto-Québec.

Depuis le lancement du Lotto Max, en 2009, plus de 3,2 milliards $ ont été gagnés par les Québécois, et 39 gros lots ont été remportés dans la province.

Le plus récent date du 8 juin, journée où un retraité de la Montérégie avait remporté une cagnotte de 70 millions $. Avant cet événement, deux prix d’un montant de 50 millions $ et ont été gagnés le 12 novembre 2021 et le 22 décembre 2020.