Pleins feux sur Montréal pour un séjour estival haut en couleur

Destination de prédilection pour les foodies, les amateurs d’art et de musique ainsi que les adeptes de festivals, Montréal est une ville à l’énergie bouillonnante qui ne se visite pas, mais qui se vit. Cet été, cap sur la métropole pour marquer le retour en force des grandes célébrations!

Que ce soit au pied du pont Jacques-Cartier, sur le fleuve Saint-Laurent, sur la terrasse d’un restaurant ou dans l’un de ses nombreux musées, Montréal vous réserve mille et un moments magiques.

Profitez de la saison estivale pour redécouvrir la métropole et ses nombreux attraits, à commencer par ces trois activités coups de cœur!

(Re)découvrez l’Insectarium de Montréal à Espace pour la vie

Après avoir subi une grande métamorphose, l’Insectarium de Montréal a rouvert ses portes afin d'offrir à ses visiteurs une expérience sensorielle unique en son genre.

Avec ce nouvel établissement, conçu en symbiose avec la nature, le nouvel Insectarium a pour mission d’accompagner les petits et les grands à redéfinir leur relation avec les insectes.

Que ce soit pour enrichir vos connaissances de ces petits animaux essentiels à la protection de la biodiversité ou simplement parce que vous êtes curieux, l’Insectarium – voisin du Jardin botanique – représente un passage obligé au moment de votre visite de la métropole.

4 nouveaux espaces pour aller à la rencontre des insectes Les Alcôves: cette invitation à arpenter des galeries souterraines inspirées par l'habitat des insectes vous permettra de percevoir votre environnement comme si vous étiez un insecte. Les Tête-à-Tête: à travers des vivariums, il vous sera possible d'avoir un contact intime avec certains insectes en observant les caractéristiques physiques de chacun d'entre eux. Le Dôme: au coeur de ce vaste espace, vous aurez l'occasion d'admirer la magnifique collection d'insectes naturalisés exposée comme nulle part ailleurs. Le Grand Vivarium: vivez une expérience unique en allant à la rencontre de centaines d'espèces d'insectes dont des papillons qui volent librement.

Crédits: Insectarium de Montréal ©Espace pour la vie, Mélanie Dusseault

Vivez le summum des excursions nautiques sur le fleuve

Envie de vivre des sensations fortes et de vous laisser surprendre par les vagues du fleuve Saint-Laurent? L’entreprise Saute-Moutons vous propose une excursion en bateau d’une heure, au départ du quai de l’horloge dans le Vieux-Port de Montréal, qui vous apportera fraîcheur et plaisir dans la chaleur de l’été!

À titre d’excursion nautique no1 à Montréal, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à l’entreprise, qui possède plus de 35 années d’expérience, et à ses guides expérimentés pour vous offrir un moment de pur bonheur sur l’eau.

Cette activité 100% sécuritaire (pour les 6 ans et +) vous mènera à la découverte des endroits extrêmes des rapides de Lachine vous laissant trempé et le sourire aux lèvres. Ne cherchez pas plus loin, optez pour cette aventure sur l’eau hors du commun!

Les occasions parfaites pour une excursion en bateau

Crédit: ©Tourisme Montréal, Anton Fercher

Profitez de l’ambiance animée du Village au Pied-du-Courant

Inauguré en 2014, ce village festif qui borde le fleuve Saint-Laurent est un endroit chaleureux où il est agréable de se rassembler pour manger, danser et jouer dans le sable en famille ou entre amis.

Piloté par La Pépinière Espaces Collectifs, le Village au Pied-du-Courant offre non seulement un joli site urbain où profiter d’un bon moment, mais aussi des activités gratuites pour petits et grands ainsi qu’une programmation qui met de l’avant des artistes montréalais.

Ouvert du jeudi au dimanche tout l’été, l'endroit est idéal si vous voulez vous imprégner de l’ambiance animée de la métropole, profiter des nombreux foodtrucks et regarder les feux d’artifice (voir l’horaire de L’International des Feux Loto-Québec), à condition d’arriver tôt.

Les avantages de vous rendre sur le site en transport en commun

Crédit: ©Tourisme Montréal, Alexandre Choquette / ©Tourisme Montréal, Eva Blue

Offrez-vous le bonheur de découvrir ou de redécouvrir Montréal sous toutes ses facettes grâce au Passeport MTL. Vous ne serez pas déçu! Pour en apprendre davantage sur ces activités proposées dans la métropole cet été, visionnez le segment télé à Salut Bonjour!