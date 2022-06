Qu’est-ce qu’un contrat de vie commune?

Je suis avec mon chum depuis quatre ans et on vient d’acheter un duplex à Montréal. Rassurez-vous, Louise, le contrat est à nos deux noms. Comme on ne veut pas se marier ni l’un ni l’autre, mais qu’on voudrait quand même simplifier notre vie commune sur le plan financier, on me dit que le contrat de vie commune serait l’idéal pour nous. En quoi ça consiste exactement ?

Anonyme

Un contrat de vie commune, c’est une entente conclue entre deux personnes qui ne souhaitent pas se marier, mais qui désirent s’entendre par avance sur les conditions d’une éventuelle séparation, tant sur le plan matériel que sur le plan familial, s’il y a lieu. Cette entente délimite également ce que chacun souhaite assumer dans les dépenses de vie commune, en accord avec l’autre. Ce genre de contrat peut être fait verbalement, mais il est reconnu qu’un document écrit est l’idéal pour ne pas être sujet à quelque contestation que ce soit. Vous trouverez facilement des exemples de contrat sur le web.