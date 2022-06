Quoi faire quand le TDAH mène ta vie?

Je suis une fille dans la quarantaine, mère d’un garçon que j’ai eu avec un homme qui s’occupe quand même encore de lui, mais je suis seule dans la vie actuellement. J’ai eu plusieurs conjoints. Certains avec lesquels je n’aurais jamais dû être, vu leur incompatibilité avec moi, mais comme je les aimais, j’étais incapable de les quitter.

J’ai eu une enfance plutôt heureuse, mais une adolescence perturbée. Bonne à l’école, j’avais envie d’un buzz, et je suis allée vers les drogues. Douces d’abord, mais plus fortes ensuite. Heureusement que mes parents veillaient au grain, car j’aurais pu me perdre.

J’ai repris le chemin de la normalité vers 22-23 ans. Je suis retournée aux études et j’ai terminé un DEC qui m’a mise sur le chemin d’une vie professionnelle où je gagne plutôt bien ma vie. J’avais oublié de vous dire qu’au début de la vingtaine, un psychiatre que j’avais consulté m’avait diagnostiqué un TDAH.

Sur le coup, ça m’avait fait un choc, mais comme je me sentais invincible à ce moment-là, je n’ai pas cru bon faire quoi que ce soit pour calmer mes symptômes. Et quand quelqu’un de mes proches, mon père ou ma mère, y faisait allusion, je hurlais que j’étais bien, et très honnêtement, j’avais l’impression de l’être.

Mon problème m’a rebondi en pleine face quand j’ai perdu un emploi que j’adorais parce que j’avais pété les plombs devant ma boss. Comme j’ai désormais une bouche à nourrir, je ne pouvais pas me permettre ça. Mes parents m’ont soutenue ainsi que le père de mon fils, mais j’ai aussi mon orgueil, et je n’ai pas envie d’être un boulet pour personne. Surtout qu’il m’arrive de me fâcher sans raison avec mes proches.

Il a fallu que je me rende à l’évidence que malgré le fait que je me sente en contrôle la plupart du temps, je perdais encore la carte sans m’en rendre compte. Et comme je ne veux pas perdre mon nouvel emploi, j’apprécierais un conseil de ta part, car je me sens comme une condamnée à vie.

Bien dans son corps, mais pas toujours dans sa tête

L’important serait de ne négliger sous aucun prétexte ta médication si tu en as une, ainsi que de veiller à toujours maintenir une bonne hygiène de vie. Car là réside le secret du succès.

Je te conseillerais également de te procurer un livre paru l’hiver dernier aux Éditions de Mortagne sous la plume d’Ariane Hébert, une psychologue qui a écrit plusieurs ouvrages, dont certains sur le TDAH. Il s’agit d’un guide explicatif, ponctué de fais vécus et de conseils éclairés sur le TDAH, dans lequel tu risques de trouver des réponses à ton questionnement, et surtout des pistes pour ne plus te perdre à l’avenir.