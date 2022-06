Un gala attendu, synonyme de qualité et de crédibilité : les prix Domus de l’APCHQ

L’édition 2022 du concours Prix Domus témoigne d’un renouveau. Ainsi, plusieurs lauréats sont de jeunes entreprises qui se démarquent déjà par des réalisations innovatrices et une volonté de toujours se renouveler. On note aussi un nombre croissant de projets pensés en fonction du développement durable ou laissant une grande place aux matériaux recyclés. Enfin, une tendance vers la personnalisation et l’adaptation traduit une écoute constante des besoins et exigences des clients.

« Après 39 remises, le trophée Domus demeure synonyme de qualité et de crédibilité », estime Linda Marchand, directrice générale de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain. En effet, les dossiers sont tous évalués par un jury indépendant composé de spécialistes en ingénierie, architecture, design, inspection de bâtiment, etc. Afin d’assurer leur impartialité, ils examinent individuellement chaque document de chacun des projets sans jamais se consulter. Leur évaluation repose sur une grille précise à laquelle ils attribuent une note pour chaque élément. Le tout est supervisé par Me Mélissa Dionne, présidente du jury et associée principale de Crochetière Pétrin Avocats.

« Avec cette approche, pas étonnant que les Prix Domus restent un gage de confiance et d’excellence dans l’industrie québécoise de la construction/rénovation. »

Gagnants:

Habitation neuve de plus de 300 000 $ et de moins de 650 000$

Sarrazin Construction

Mathieu Sarrazin, Président, et Alex Sarrazin, Co-président

Habitation neuve de plus de 650 000 $ et de moins de 1 000 000 $

Les constructions Raymond et Fils

Pascal Raymond, Président, et Alexandre Pitre, Directeur projet

Habitation neuve de prestige de plus de 1 000 000 $

Magalex Construction

Dominic Lalande, Président

Unité de logement locatif de plus de 250 000 $ et de moins de 450 000 $

Construction Vilan Inc.

Mathieu Jean-Marie, Président, et Maxime Dupré

Jeune entreprise 5 ans et moins - Rénovateur de l’année

Échelle Humaine

Lionel Bernard, Président, et Patrice Senecal, Directeur des opérations

Partenaire de l’année

Groupe Thymiel

Pathy Nkumbu, Président

Rénovation résidentielle de 50 000 $ et moins

Les Réalisations Pop Design Inc.

Jean-François Poulin, Président, Johanne Depot, Designer, et Alexandre Paquin, Vice-président

Rénovation résidentielle de plus de 50 000 $ et de moins de 150 000 $

Cassia Construction

Cassia Paquette, Présidente

Rénovation Résidentielle de plus de 150 000 $ et de moins de 350 000 $

EAC Construction

Nicolas Wegel, Vice-président et Damien Maupoint, Président

Rénovation résidentielle de plus de 750 000 $ - Rénovation résidentielle de plus de 350 000 $ et de moins de 750 000 $

OVI Construction

Vivian Tessier, Président, et Charles Jetté, Vice-président

Projet institutionnel ou commercial

Archi-Tech

Roland Dick, Président

Initiative en développement durable

Urban Éco Inc.

Toute l’équipe

Constructeur de l’année

Grilli Samuel Consortium Immobilier Inc

Stéphane Labbé, Directeur atelier/architecture, Marlène Savard, Co-présidente, Yves Samuel, Co-président et Gianni Grilli, Co-président

Linda Marchand, Directrice générale de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain