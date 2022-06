Un rendez-vous attendu par Louis-Philippe Pelletier

«Je ne sais pas si les partisans vont m’aimer ou s’ils vont me huer, mais peu importe, je serai content d’être là.»

• À lire aussi: Vincent Ruel: chandail retiré à 24 ans

Maintenant avec les Aigles de Trois-Rivières, le populaire joueur de baseball Louis-Philippe Pelletier brûle d'envie de débarquer au Stade Canac, à Québec, pour une série de trois matchs face aux Capitales, de vendredi à dimanche.

Au-delà de l’accueil des spectateurs, Pelletier retrouvera sur le terrain plusieurs anciens coéquipiers avec qui il avait joué, durant la saison 2021, dans l’uniforme d’Équipe Québec. Ce club temporaire avait été formé à la suite d’une fusion soudaine entre les Capitales et les Aigles durant la pandémie de COVID-19. Étant spectaculaire sur le terrain et fort d’une participation à l’émission de téléréalité Occupation Double en 2019, Pelletier faisait partie des favoris de la foule à Québec.

«J’aime bien le Stade Canac, j’y ai vécu d’excellents moments, a convenu Pelletier, qui maintient une moyenne au bâton de ,303 cette saison avec les Aigles. Ça va faire quand même bizarre de jouer contre [David] Glaude, Jonathan Lacroix et Miguel [Cienfuegos], mais comme on dit, une fois sur le terrain, il n’y a plus d’amis. Les Capitales ont un bon début de saison, mais je suis confiant qu’on peut aller gagner la série là-bas.»

Lacroix et Cienfuegos ont d’ailleurs fait partie des partenaires d’entraînement de Pelletier durant l’hiver, tout comme leur bon copain Abraham Toro, qui évolue pour sa part avec les Mariners de Seattle dans le baseball majeur.

Un gérant apprécié

Pelletier, 26 ans, avoue avoir très hâte également de renouer avec le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini.

«J’ai aimé sa façon de diriger et le fait qu’il soit capable de calmer ses joueurs et éviter le stress», a précisé Pelletier.

«Ça va être plaisant, on a créé des liens, l’an passé, avec un gars comme Pelletier ou encore [Raphaël] Gladu, a pour sa part convenu Scalabrini. J’ai hâte de voir. C’est quand même étonnant qu’on joue contre eux pour la première fois si tard dans la saison.»

Gladu : une menace au bâton

Dans le camp des Aigles, le Québécois Raphaël Gladu sera aussi à surveiller par ses anciens coéquipiers d’Équipe Québec.

«Honnêtement, c’est l’un des meilleurs frappeurs que j’ai vu au Québec, a qualifié Pelletier. J’adore son approche au bâton, il est tellement intelligent.»

Gladu, un ancien espoir de l’organisation des Mets de New York, conserve une moyenne au bâton de ,346 depuis le début de la saison avec les Aigles. En plus de Pelletier, les Capitales et leurs partisans devront aussi avoir ce Québécois de 27 ans à l’œil.

- Avant de s’arrêter à Québec, les Aigles (17-20, avant la rencontre de mercredi) doivent disputer un dernier match de leur série contre les ValleyCats de Tri-City, jeudi soir, à Trois-Rivières. Les Capitales (28-11) concluent parallèlement leur voyage au New Jersey face aux Miners de Sussex County.