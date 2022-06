Une entreprise de chez nous dédiée à la Vanlife

Ces dernières années, le phénomène de la Vanlife a pris de l’expansion. Présenté comme une alternative au camping, ce mode de vie mise davantage sur l’autonomie.

À l’approche de la saison de vacances, Germain Goyer et Louis-Philippe Dubé se sont intéressés à ce phénomène grandissant. Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, ils se sont entretenus avec Olivier Bilodeau, président et créateur de Nomad Van.

D’un projet personnel à une entreprise prospère

En 2017, alors qu’il était en quête d’un moyen de briser la routine et de s’éloigner de l’ennui du quotidien, Olivier Bilodeau est parti à la découverte du Canada avec son fils. C’est en préparation de ce voyage qu’il a converti son premier fourgon.

Au retour de son périple, M. Bilodeau a instinctivement eu l’idée de revendre le camion. Après avoir reçu une tonne d’appels et de courriels, il a constaté l’ampleur de la demande pour ce type de véhicules.

« J’ai bien compris qu’il y avait beaucoup de gens qui désiraient vivre une aventure et partir sur la route sans attendre la retraite pour vivre ce rêve. J’ai imaginé à ce moment que je pourrais convertir des vans pour les autres étant donné qu’il y avait une pénurie. [...] La demande était élevée et il y avait peu d’offres », raconte M. Bilodeau.

Combien ça coûte?

M. Bilodeau et son équipe convertissent les fourgons selon les besoins et désirs des consommateurs. En quelque sorte, ils sont aménagés sur mesure et le coût de transformation peut varier.

« Pour un Ram Promaster, ça part à 45 000 $. Pour un Mercedes-Benz Sprinter, on se rend jusqu’à 90 000 $. [...] Le coût de départ de la transformation est d’environ 75 000 $. » Il explique que les prix n'ont de limite que l'imagination de ses clients. « J’ai réalisé des projets allant jusqu’à 250 000 $ », explique-t-il.

Une demande qui a explosé avec la Covid

Au cours des deux dernières années, il était plus complexe et périlleux de voyager par avion ou à l’étranger. Ceux et celles qui avaient soif de voyage ont donc été nombreux à se tourner vers la vanlife.

« La demande de conversion de vans a été multipliée par cinq. Depuis la création de l’entreprise, le volume double chaque année. On n’a pas pu répondre à toute la demande », explique M. Bilodeau. Actuellement, le délai d’attente se chiffre à 18 mois.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’ajout de 7500 nouvelles bornes de recharge de niveau d’ici 2026 sur le réseau du Circuit électrique ainsi que de la présentation du prototype de la Polestar 5.

Essais routiers

Germain Goyer et Louis-Philippe Dubé livrent leurs impressions sur les Genesis G80 Électrifiée 2023 et Volkswagen Atlas 2022 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Germain Goyer et Louis-Philippe Dubé répondent aux questions du public concernant l’achat du Toyota Corolla Cross et du Honda HR-V, du meilleur choix de VUS à moteur V6 pour tirer 5000 livres et de la valeur d’échange d’une Honda Civic 2012.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.