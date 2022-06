BOISJOLI, Francine

(née Pelletier)



Le 17 juin 2022, à Joliette, est décédée Mme Francine Boisjoli (née Pelletier), âgée de 77 ans et résidant à Lavaltrie.Fille de Lucien Pelletier et d'Hélène Gamache, elle laisse dans le deuil son mari Élisée Jr Boisjoli "Ti-Dé", ses enfants : Sophie, Pierre et Marjolaine (Pascal Joseph) ainsi que de nombreux parents et amis.Un immense merci aux employées de la Résidence St-Ambroise de Saint-Ambroise-de-Kildare pour leur dévouement exemplaire et aux soins palliatifs du 5e B au CHRDL de Lanaudière.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura aucune exposition ni funérailles.Des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.