HUTTON (née BOUCHARD)

Danielle



À Châteauguay, le 23 juin 2022, à l'âge de 85 ans est décédé Mme Danielle Bouchard, épouse de feu M. Armand Hutton.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Jocelyne Carrière), Sylvie, Carole, Mario (Annie Dinelle) et Marie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Claire (Jean) et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 3 juillet de 9h30 à 11h. Une cérémonie en sa mémoire suivra à 11h en la chapelle du complexe funéraire.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.