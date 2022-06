Avortement: le cadeau empoisonné

« Be careful what you wish for ».

Vous avez déjà entendu cet adage d’origine américaine.

Il signifie que ce que l’on souhaite n’est peut-être pas l’idée du siècle et que, si vous l’obtenez, vous risquez de déchanter.

Vous vouliez un chien ? Il faudra s’en occuper.

Vous vouliez une grande maison ? Le ménage sera plus long.

Oups

Aux États-Unis, démocrates et républicains doivent gérer leurs cadeaux empoisonnés respectifs.

Les démocrates voulaient utiliser leur majorité à la Chambre pour enquêter sur l’assaut du Capitole et établir la responsabilité de Donald Trump.

Ils y sont largement parvenus.

Les preuves de son rôle funeste sont accablantes.

Mais à partir de maintenant, chaque option est dangereuse pour les démocrates.

Poursuivre Trump en justice ?

Il deviendra un martyr aux yeux de ses partisans.

Ne pas le poursuivre ?

Ce serait passer l’éponge sur des agissements aussi graves, sinon plus graves, que ceux qui entraînèrent la chute de Nixon en 1974.

Imaginons maintenant que Trump est jugé, mais acquitté.

On accusera l’appareil judiciaire d’avoir accepté d’être instrumentalisé en vue d’un règlement de compte politique... et Trump en sortira renforcé.

Quoi faire ?

Sans doute l’inculper, oui, pour montrer que personne n’est au-dessus des lois, mais les risques sont énormes.

Les républicains, eux aussi, viennent de remporter une victoire qui pourrait s’avérer un cadeau empoisonné.

Ils ont tout fait pour constituer une solide majorité conservatrice à la Cour suprême, bloquant la nomination de Merrick Garland, proposé par Obama, sous prétexte qu’on ne nommait pas quelqu’un pendant une année électorale, pour ensuite approuver la candidate de Trump, Amy Coney Barrett, alors qu’il ne restait que 35 jours avant l’élection présidentielle.

La manœuvre a permis le renversement du droit d’une femme de prendre seule la décision d’avorter ou non au nom du respect de la vie privée évoqué dans le 14e amendement.

La droite religieuse jubile, mais les stratèges républicains réalisent maintenant le problème pour leur parti.

Les élections de mi-mandat auront lieu le 8 novembre.

Tout allait bien pour les républicains.

Joe Biden est très impopulaire et le gallon d’essence dépasse les 5 $ américains.

Biden ne parvient pas à rallier ses troupes et n’a pas de thème payant sur lequel faire campagne.

Les républicains sont bien placés pour redevenir majoritaires à la Chambre des représentants et, possiblement aussi, au Sénat, achevant de paralyser complètement le président.

Et là, soudainement, arrive ce jugement qui va à l’encontre du sentiment majoritaire.

Complication

Soixante et un pour cent des adultes aux États-Unis estiment en effet que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou presque.

Électoralement parlant, le segment démographico-géographique le plus crucial, ce sont les femmes de banlieue, qui supportent le libre choix dans une proportion encore plus forte.

Les démocrates ont maintenant un thème qui peut changer la conversation dominante, galvaniser leur électorat, leur servir de cheval de bataille.

Assez pour renverser la vapeur ? Probablement pas, mais assez pour compliquer la vie aux républicains.