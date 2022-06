Des GROSEILLIERS, Raymond



Le 17 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Raymond Des Groseilliers.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Beauparlant, son fils Sylvain (Brigitte), sa fille Annie, ses petites-filles Alexandra et Anne-Sophie, ses frères Michel (Jocelyne), Yves (Diane), Paul (Cécile), Jean (Doris), sa belle-soeur Marie-Nicole ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille tient à remercier sincèrement les docteurs Te Vuong, Kim Ma, Jean Zigby et l'équipe médicale de l'unité palliative de l'hôpital Général Juif pour leur support et leurs soins attentifs et bienveillants.Les funérailles seront célébrées dimanche le 3 juillet au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000La famille recevra les condoléances à 13h00.