Camping: 8 conseils pour un voisinage parfait

Aucune trace de nuage dans le ciel, et tout est prêt pour votre prochain camping : ça s’annonce bien! Espérons maintenant que vous tomberez sur de bons voisins.

On ne peut pas garantir qu’ils liront ce qui suit (touchons du bois), mais voici des conseils pour créer un voisinage agréable en camping. Assez souvent, si vous traitez bien les gens d’à-côté, ça marchera dans les deux sens!

Le cellulaire qui sonne tout le week-end, c’est non! On vous parle d’un autre type de connexion ici. Si vous avez une roulotte ou un motorisé, branchez tout comme il faut.

Un tuyau d’alimentation en eau qui fuit 3 jours de suite, ça peut créer un lac de boue à côté de votre emplacement. Et la conduite d’eaux usées mal scellée va quant à elle répandre de vilaines odeurs... tant pour la pauvre voisine qui paresse dans son hamac, que pour vous. Ça casse l’ambiance.

Demandez de l’aide si les branchements vous donnent du fil à retordre. L’important est de bien ajuster le tout.

Sauf exception, les campeurs veulent se sentir chez eux sur leur terrain de camping. Si vous avez assez de place, stationnez votre véhicule à distance de celui des voisins.

Pas d’intrusion non plus. Pour gagner 15 secondes, certains traversent l’emplacement des autres plutôt que d’emprunter les vrais sentiers. Laissez ce genre de raccourci aux mouches et aux ratons laveurs qui, eux, ignorent les bonnes manières... Tout le monde a droit à son espace.

En camping, vous avez parfois vu, entendu ou même senti(!) des chiens livrés à eux-mêmes. Leurs propriétaires se soucient peu de leurs voisins ou alors, ils ont oublié un détail : personne n’aime entendre un concert de jappements, marcher dans de la crotte ou consoler des bambins effrayés par une grosse bête en liberté.

Bref, pensez à votre entourage si pitou campe avec vous : maintenez-le en laisse, contrôlez-le et ramassez ses excréments.

Pour que les espaces communs, les toilettes ou les douches restent agréables, on doit tous y mettre du nôtre; ça implique d’essuyer la pâte dentifrice qui salit le lavabo, et plus encore.

Maintenir les lieux propres, c’est aussi nettoyer son emplacement de camping avant son départ (et ne pas balancer ses derniers déchets dans l’aire de feu).

Vous traînez votre guitariste personnel en camping? Merveilleux! Mais après 23 h, sa pièce endiablée de La Compagnie créole passera moins bien que 2 heures plus tôt.

Rappelez-vous que tout le monde n’a pas les mêmes goûts musicaux – et que certains souhaitent juste un peu de silence entre 23 h et 8 h. Le matin, par exemple, vos voisins veulent peut-être entendre les oiseaux et non «Ça fait rire les oiseaux».

Si votre climatisation ou votre génératrice cause un bruit d’enfer, voyez si vous pouvez l’arrêter: c’est aussi le genre de détail à surveiller pour laisser le voisinage tranquille.

Le couvre-feu s’applique aussi au feu et à la clarté :

- À 23 h moins 1, ce n’est plus le temps de brûler une corde de grosses bûches! Assurez-vous que votre feu de camp est éteint à la fin de la veillée pour réduire les risques.

- Fermez l’éclairage extérieur, incluant les guirlandes et les néons si vous en avez.

- Tamisez aussi les lumières à l’intérieur si vous êtes près des gens d’à côté.

- Si vous utilisez une lampe de poche la nuit, pointez-la vers le sol, surtout si vous circulez près des tentes et des tentes-roulottes.

Son et lumière: mollo sur les carts de golf

Avez-vous visité un camping presque sans piétons, où les voiturettes de golf circulent jusqu’à tard? Si vous faites partie des adeptes du cart, laissez-le de côté à la fin de la soirée pour éviter de déranger les dormeurs autour de vous.

Les gens d’à-côté et vous faites bon voisinage en camping, mais un soir, ils ont fait un peu trop de bruit? Mettez de l’eau dans leur vin, oups, dans le vôtre et soyez tolérant. Personne n’est parfait. Vous les avez peut-être dérangés aussi malgré vous.

Finalement, quand un nouveau venu ou une arrivante essaie de stationner sa roulotte ou son motorisé, plusieurs regardent la scène sans réagir. Démarquez-vous de ce troupeau en offrant un coup de main.

Votre geste d'entraide pourrait bien vous revenir si vous vous battez ensuite pour installer votre tente moustiquaire!

