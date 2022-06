Crime organisé: le tueur à gages Frédérick Silva devient délateur

Le tueur à gages Frédérick Silva, qui était à la solde du crime organisé et incarcéré pour meurtres, vient de retourner sa veste en acceptant de devenir délateur.

Notre Bureau d'enquête a appris de sources fiables que l'homme de 41 ans se trouve sous protection policière depuis jeudi avant-midi.

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) formeront une brigade spéciale pour «travailler ensemble» avec leur futur témoin repenti dans une enquête qui pourrait entraîner des «impacts majeurs» pour certains leaders du crime organisé, selon les hauts gradés Benoit Dubé et David Bertrand, respectivement de la SQ et du SPVM.

Ces derniers n'ont toutefois pas confirmé l'identité de leur collaborateur, se contentant de dire qu'il s'agit d'un «individu hautement impliqué dans le crime organisé» et «de haut niveau».

Cette nouvelle aura l'effet d'une vraie bombe au sein du crime organisé montréalais puisqu'en prenant cette décision, Silva consentira à dénoncer et à incriminer ses employeurs et ses complices dans tous les crimes qu'il a commis.

Frédérick Silva a notamment été condamné pour avoir tenté d'assassiner le leader mafieux Salvatore Scoppa, en marge d'un conflit avec le clan Rizzuto en 2017, en plus d'avoir tué par balles l'ex-membre des Rockers et proche des Hells Angels, Sébastien Beauchamp, l'année suivante.

Il a été déclaré coupable de trois meurtres et d'une tentative de meurtre, en plus de devoir revenir en cour plus tard cet été pour être jugé dans une quatrième affaire de meurtre.

Escorté en hélicoptère

Silva était détenu au Centre régional de réception, l'un des trois pénitenciers fédéraux situés à Sainte-Anne-des-Plaines.

Or, une escouade spéciale de policiers s'est rendue le chercher lors d'une opération pour le moins délicate, jeudi, afin de l'escorter à bord d'un hélicoptère de la SQ. Silva sera vraisemblablement sous garde sous haute sécurité à l'intérieur d'un des postes de la SQ jusqu'à nouvel ordre.

Il avait été appréhendé en 2019 au terme du projet d'enquête Mégalo, conjointement mené par la SQ et le SPVM.

Gérald Gallant, l'ex-tueur à la solde des Rock Machine durant la guerre des motards qui a fait plus de 160 morts lors des années 90, est le dernier tueur à gages à être passé dans le camp des délateurs en 2006. Il a confessé 28 meurtres et a permis aux policiers d'appréhender 11 employeurs et complices de ses crimes.