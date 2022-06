PILON, Marie-Paule née Piché



À Saint-Eustache, le 27 juin 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Paule Piché, épouse de feu Henri Pilon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Jocelyn (Maryse), Michelle (Gilles), Normand (Marianne), Pierre-Yves, Christian (Manon), Sylvie (Alain), Lynda et Johanne, ses petits-enfants Isabelle, André, Vanessa, Frédérick, Jean-François, Geneviève, Mathieu, François, Alexandre, Carol-Anne, Jean-Christophe, Marie-Pier, Jean-Philippe et Gabriel, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Fernande Pilon Clavel ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 1er juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 juillet dès 9h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 2 juillet à 11h en l'église de Saint-Eustache, située au 123 rue Saint-Louis et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.