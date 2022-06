Décoration: des idées audacieuses pour donner de la personnalité à votre maison

Votre nouvelle maison manque de vitalité? Faites de ce nouvel espace un lieu unique en le personnalisant et en le rendant attrayant. Et cela passe par la décoration!

Quel style vous ressemble le plus? Chic, rustique, éclectique, classique ou contemporain... ce ne sont pas les choix qui manquent! Dans tous les cas, les couleurs utilisées seront déterminantes dans votre appréciation du résultat final. Pour mettre toutes les chances de votre côté, laissez-vous accompagner étape par étape par BEHRMD – vendue exclusivement chez Home Depot Canada.

Sur son site Web, BEHR propose une panoplie de projets de décoration astucieux pour toutes les pièces de la maison: du salon invitant à l’entrée dynamique, en passant par la chambre d’ado relaxante. Grâce aux instructions claires et détaillées, vous ne manquerez pas votre coup!

Inspirez-vous de ces projets déco pour revamper votre (nouvelle) maison:

Des meubles transformés

La peinture, ce n’est pas seulement pour les murs! Votre vieux mobilier pourrait bénéficier d’une transformation extrême et même devenir l’élément phare de votre décor.

La peinture décorative fini-craie BEHR PREMIUMMC est parfaite pour cette tâche, puisque sa formule douce et beurrée facilite l'application et offre une grande couverture sur plusieurs surfaces.

Pour un look unique, complétez votre projet avec un fini-cire décoratif BEHR PREMIUMMC transparent, blanc, antique foncé ou noir pour sceller et protéger les surfaces peintes.

Une porte d'entrée (ou de garage) tape-à-l'œil

La porte d’entrée ou celle du garage est l’un des éléments les plus remarqués de la façade de votre propriété: la mettre en valeur est donc tout indiqué. Par exemple, un brun chaleureux, un rouge profond ou un jaune ocre peuvent la rendre distinguée.

Prenez en compte les couleurs déjà existantes, comme le revêtement de la maison, afin de déterminer votre choix de coloris. Le résultat doit s’harmoniser à votre extérieur!

Utilisez la peinture et apprêt d'extérieur BEHR MARQUEEMD, qui offre une protection supérieure contre la décoloration et une résistance avancée à la saleté, afin que vous puissiez profiter des résultats pendant des années.

Des objets peints au centre de l’attention

Plusieurs objets de votre maison peuvent être revampés afin de donner un nouveau souffle à votre décor. Il peut s’agir d’un paravent, d’un centre de table de métal ou encore la base d’une lampe sur pied. Mettez aussi de l’éclat à votre cour en changeant les couleurs des jardinières et des autres pots à fleurs.

La peinture en aérosol BEHR PREMIUMMC offre une finition durable de qualité supérieure qui aidera à revitaliser les meubles et les articles de décoration à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

36 couleurs sont offertes, y compris des teintes métalliques comme Cuivre, Acier foncé et Fer doux, de sorte que vous pouvez les assortir pour obtenir le look parfait qui correspond à votre style.

Des pièces qui ont de la personnalité

Vous avez envie d’un intérieur où chaque pièce a sa propre ambiance? Trouvez la couleur parfaite sur la plateforme Découverte de couleurs! Elle permet d’identifier les teintes qui conviendront le mieux à votre projet déco ou à l'atmosphère souhaitée. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous procurer les pots de peinture sélectionnés!

Pour un résultat sans faille, vous pouvez compter sur la peinture et apprêt d'intérieur BEHR PREMIUM PLUSMD: elle offre une beauté et une durabilité exceptionnelles à un prix avantageux.

Avec BEHR, vous pourrez rapidement personnaliser votre nouvelle maison avec des couleurs vibrantes qui vous ressemblent, alors n'ayez pas peur de prendre des risques et d'être audacieux!

Rendez-vous à fr.behr.ca pour plus de projets à faire vous-même, étape par étape, et pour essayer les outils pratiques tels que Découverte de couleurs ou Calculatrice de couverture qui vous permettront de vous inspirer et d’estimer la quantité de peinture à acheter chez Home Depot Canada. Pour en apprendre davantage sur BEHR, visionnez le segment télé à Salut Bonjour.