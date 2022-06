Encore une stupidité de la Cour suprême américaine

La Cour suprême des États-Unis vient de rendre un nouveau jugement stupide et dangereux. Un jugement qui cette fois menace le monde entier.

Après les jugements sur le port libre des armes à feu en public, la négation du droit universel à l’avortement, voilà que la Cour a décidé que l’Agence américaine de l’Environnement ne pouvait pas réglementer les émissions de carbone des centrales au charbon.

Cette décision est guidée par la même furie fondamentaliste d’extrême-droite qui avait présidé aux décisions controversées des derniers jours.

Selon les très savants six juges conservateurs de la Cour, les agences gouvernementales ne peuvent pas réglementer les questions politiques majeures sans l’accord explicite du Congrès, parce que les dirigeants de ces agences ne sont pas directement responsables devant les électeurs.

Un curieux argument, sachant qu’il provient de juges qui eux-mêmes ne sont pas redevables devant les électeurs, mais dont les décisions ont des impacts politiques majeurs.

Cataclysmes à venir

Suivant les juges fondamentalistes de la Cour, l’Agence américaine de l’Environnement n’a pas reçu de mandat explicite du Congrès sur la limitation des émissions de CO 2 ; elle ne peut donc pas réglementer cet aspect de l’environnement qui a des impacts politiques majeurs.

Que la question du réchauffement climatique en raison des émissions de CO 2 menace l’existence même de l’Humanité n’a pas été retenu par les juges. Que diable, quand on a des principes, il faut les tenir jusqu’au bout, même s’ils risquent de provoquer des cataclysmes. On est fondamentaliste ou on ne l’est pas!

La décision de la Cour entraînera kyrielle de poursuites judiciaires contre toutes les agences du gouvernement qui seront accusées de ne pas avoir de mandat explicite.

Affaiblissement du gouvernement

En un jugement, la Cour vient de provoquer un affaiblissement de toute l’administration fédérale qui est beaucoup plus étendu que tous les dommages que Donald Trump avait pu faire en quatre années au pouvoir.

En théorie, le Congrès américain pourrait décider d’octroyer des pouvoirs spécifiques aux agences gouvernementales. Dans les faits, les divisions au Congrès empêchent les élus de prendre des décisions dans les domaines qui sont le moindrement litigieux.

Bien plus, le président américain, un élu, est ainsi privé d’une partie importante de son pouvoir exécutif.

Le gouvernement fédéral américain devient un gouvernement qui gouvernera le moins possible.

Loi de la jungle

Nous voici au cœur des revendications d’extrême-droite: le gouvernement devrait gouverner de manière minimale et laisser le champ libre aux entreprises et aux individus. La loi de la jungle.

Que les États-Unis et les autres pays démocratiques soient confrontés à de graves menaces ne change rien dans l’esprit des fondamentalistes juridiques. Les principes conservateurs extrémistes doivent primer. Même si le pays ne peut plus être gouverné comme avant le New Deal. Même si le fondamentalisme juridique risque d’affaiblir les États-Unis ou de tuer la planète.