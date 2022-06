Jim Montgomery serait l’homme des Bruins

Les Bruins de Boston seraient sur le point de s’entendre avec le Montréalais Jim Montgomery pour qu’il devienne le nouvel entraîneur-chef de l’équipe.

Selon le NHL Network, l’homme de 53 ans pourrait parapher une entente de trois ans d’une valeur annuelle de 2 millions $ avec les Bruins. L’équipe du Massachusetts a montré la porte à son pilote Bruce Cassidy au début du mois de juin.

Montgomery a seulement été entraîneur-chef pendant une saison et demie dans la Ligue nationale, avec les Stars de Dallas. Il a affiché un dossier de 60-43-10 à la barre de l’équipe texane, avant d’être remercié en raison de son «comportement non conforme aux valeurs des Stars de Dallas et de la Ligue nationale de hockey (LNH)». En janvier 2020, Montgomery a révélé qu’il souffrait d’alcoolisme et qu’il avait passé du temps dans un centre de désintoxication.

Celui qui a disputé 122 rencontres dans la LNH, dont cinq avec le Canadien de Montréal, travaillait derrière le banc des Blues de St. Louis lors des deux dernières campagnes en tant qu’entraîneur adjoint.

Les Bruins ont affiché un dossier de 51-26-5 cette saison. Ils ont baissé pavillon au premier tour éliminatoire en sept rencontres face aux Hurricanes de la Caroline.