Le Canada, c'est une expo universelle continue

Demain, 55 ans après la tenue de Terre des Hommes, c’est la Fête de l’Expo !

Vous allez célébrer ?

Il va y avoir des pavillons nationaux partout ! Dans tous les coins du pays !

Le pavillon de l’Italie, du Pakistan, de la Colombie, de la Turquie, de l’Inde, des Premières Nations.

Et, bien sûr, du Québec.

Vous allez mettre votre chemise de chasse ? Votre capine de poil ? Vos raquettes ?

UNE JOURNÉE REMPLIE D’ACTIVITÉS !

C’est ça, le Canada, en 2022.

Une exposition internationale continuelle.

Terminé, le pays fondé par deux peuples ! C’est de la vieille histoire, tout ça, un récit qui date d’avant le Déluge !

Maintenant, avec Justin, c’est l’Expo 67 à l’année ! Le Festival du folklore !

Chaque groupe ethnique a son petit carré assigné dans la grande courtepointe postnationale.

Voici d’ailleurs les activités que l’on présentera toute la journée dans le pavillon du Québec...

9 h : La députation caquiste au grand complet entonnera l’hymne national du Canada – mais attention ! En français seulement ! Après tout, la CAQ est un parti nationaliste !

9 h 30 : La chorale des artistes émergents du Québec chantera les most beautiful tounes in les deux langues, avec de l’electric guitar pis des drums. Shake your shit, bouge cette chose, c’est le funk du Québec, yeah, yeah !

Un portrait Up to Date de la jeunesse québécoise !

10 h 30 : Le retour le plus attendu au pays ! Après un silence d’un demi-siècle, les Vieilles Anglaises de chez Eaton, l’un des groupes-phares des années 1970, va remonter sur scène, accompagné par Les P’tits caissiers de chez Tim Hortons ! Au programme, le fameux succès Speak English, You Sonofabitch !

11 h : Conférence de Louis-Jean Cormier sur le thème « Bonjour/Hi : le bilinguisme, une force de frappe sans pareille ! ».

12 h : Rendez-vous à la Cabane à sucre pour une dégustation de mets typiquement québécois, que les habitants du Québec mangent tous les jours ! Des oreilles de criss ! De la soupe aux pois ! Et de la tourlouche d’astourne dans sa pelotée, avec du crastillon bien dégorgé !

14 h : The Best of Les Francos de Montreal, Quebec’s Biggest French Festival !

15 h : Après une allocution bien sentie de la gouverneure générale Mary Simon, de la PDG du CN Tracy Robinson et du PDG d’Air Canada Michael S. Rousseau, Justin Trudeau visitera le pavillon du Québec à bord d’un traîneau tiré par des chiens.

16 h : Manifestation contre les lois 21 et 96 par The English Montreal School Board et The McGill Student Association For Diversity.

17 h : Cérémonie de salut au drapeau canadien avec Bernard Drainville et Caroline St-Hilaire.

18 h : Atelier de Québec Bashing animé par des commentateurs du National Post, du Toronto Sun et du Globe & Mail.

« Tout comme il existe des centaines de mots pour dire “neige” en inuktitut, il y a 253 façons de traiter les Québécois de racistes en anglais ! Come and Share the Joy ! Fun for the whole family ! »

22 h : Feux d’artifice et prière collective pour que le PQ continue de descendre dans les sondages.

Ça va être une journée mémorable ! It’s Going to Be a Great Day !