Le maire espère un ministre qui va faire rayonner la région

Le maire Bruno Marchand garde un œil sur les prochaines élections provinciales et espère un ou une ministre responsable de la région qui fasse rayonner la Capitale-Nationale.

« Je pense qu’il va y avoir un rebrassage de cartes à la suite de l’élection. On verra qui le gouvernement décide de mettre à la tête de la Capitale-Nationale. Peu importe ça va être qui, moi, je vais toujours avoir les mêmes ambitions », confie-t-il en entrevue éditoriale, à la veille des vacances estivales.

Notamment dans l’est de la ville, dans le secteur D’Estimauville et Beauport, où il tient au développement du quartier, à la transformation de l’autoroute Dufferin- Montmorency en boulevard urbain et à la réalisation de la phase 4 linéaire de la promenade Samuel-De Champlain.

« Je souhaite un ministre ou une ministre qui a cette volonté de voir cette capitale rayonner à travers des secteurs de la ville et différents projets qui la mettent à l’avant-scène. »

« Pas d’animosité »

Ses relations avec l’actuelle ministre, Geneviève Guilbault, il les qualifie de « bonnes ». « On se rencontre, on est capables de se parler. Il n’y a pas d’animosité. »

Mais personne n’ignore qu’après la lune de miel du départ, les relations se sont corsées, notamment dans le dossier du tramway, où la ministre s’était immiscée pour se positionner contre un bout de rue partagée.

Le maire avait alors effectué une sortie tonitruante, exigeant que le gouvernement cesse de s’ingérer dans les compétences municipales. Depuis, il a « passé l’éponge », dit-il.

Geneviève Guilbault

Ministre responsable de la Capitale-Nationale

Quelques semaines après, Mme Guilbault avait affirmé que la CAQ n’avait jamais pris l’engagement de réaliser la phase 4 de la promenade, avant de se rétracter quelques jours plus tard.

Bruno Marchand convient que la composition du Conseil des ministres repose entre les mains du premier ministre.

Il souligne que François Legault est sur la même longueur d’onde que lui sur la question du rayonnement de la capitale.

« Je le sais sincère. J’ai toujours entendu dire qu’il faut faire ici une métropole, une ville forte, une ville qui se développe économiquement et socialement. Je le crois, qu’il veut ça. »

Peu d’appétit pour les chicanes

Et parmi la population, ces chicanes entre ministre et maire ne plaisent pas, remarque-t-il.

Souvent, quand les gens l’abordent à ce sujet, ils lui disent : « Merci de vous tenir debout », témoigne-t-il.

« Les gens s’attendent à ce que le maire de Québec défende la ville. Ils ne veulent pas un maire de Québec qui s’écrase et qui s’“applaventrit”. Ils sont fiers de leur ville et s’attendent à ce qu’on la développe. »

Tramway

Des appuis dans la plupart des arrondissements

Contrairement aux opposants, qui affirment que personne ne veut du tramway, Bruno Marchand souligne que 44 % d’appui, « ce n’est pas personne ».

« Dans quatre arrondissements sur six, on est soit largement au-dessus du 50 % ou sur le 50 %. »

Dans Beauport et La Haute-Saint-Charles, il reste des démonstrations à faire, convient-il.

Et à ceux qui pensent qu’il joue sa carrière politique sur ce projet, il rétorque qu’« on s’en fout, de ma carrière ».

« On verra d’abord si je me présente [à la prochaine élection]. Et après ça, si je me présente, les gens pourront décider s’ils veulent me ravoir comme maire, mais pour moi, ça ne fait même pas partie du calcul. »

Après 72 activités de consultation depuis son arrivée, il promet de répondre aux questions plus pointues, cet automne, notamment sur les accès aux commerces.

Itinérance dans Saint-Roch

« On n’est pas assez bons »

La situation dans Saint-Roch, avec l’itinérance et les gestes disgracieux qui dérangent les résidents et travailleurs du secteur de Lauberivière, est « intenable », selon M. Marchand.

Lui qui avait promis en campagne électorale de travailler à atteindre l’itinérance zéro constate que les efforts ne portent pas leurs fruits. « On n’est pas assez bons », laisse-t-il tomber.

Il faut selon lui plus d’engagements des acteurs comme le CIUSSS, le gouvernement, les partenaires et la Ville, qui doivent se fixer des cibles.

« À l’automne, je vais mettre tout mon poids là-dessus. Je ne suis pas satisfait de comment ce dossier-là a avancé dans les derniers mois. [...] On va tous se mettre la tête sur le billot et se dire : on se donne deux, trois ans » pour atteindre l’objectif.

La hausse du financement sera entre autres une de ses demandes pendant la prochaine campagne.

Propos et messages haineux

Il faut mieux protéger les élus, selon le maire

La Ville ajoutera du personnel pour mieux entourer les élus et filtrer les messages et propos haineux que des citoyens leur envoient, avise le maire.

« Il y a des gens qui sont dégueulasses », constate-t-il. Il prend pour exemple les commentaires que reçoit la conseillère membre de l’exécutif et responsable du dossier du tramway, Maude Mercier Larouche.

« Elle se fait plomber, lessiver, crier des noms, de la part le plus souvent d’hommes. »

Il dénonce ces comportements et dit même craindre pour la sécurité des élus à certains moments.

Chaque menace est signalée à la police, souligne-t-il. « Je suis là-dessus intransigeant. »

Les commentaires déplacés découragent d’autres hommes et femmes à se lancer en politique, déplore-t-il.