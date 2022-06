L'OTAN inquiète de l'influence de Moscou et Pékin en Afrique

L'OTAN s'est inquiétée jeudi de l'influence grandissante de Moscou et Pékin sur son flanc sud, en Afrique notamment, mettant en garde contre le risque de déstabilisation de ces zones.

• À lire aussi: OTAN : Scholz juge «ridicule» l’accusation d’«impérialisme» de Poutine

• À lire aussi: 16 millions d’Ukrainiens ont besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU

• À lire aussi: La Chine fustige les efforts «complètement vains» de l'OTAN pour la «salir»

La dernière session du sommet de l'Alliance atlantique, qui s'est achevée jeudi à Madrid, a porté dans la matinée sur «les menaces et les défis au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel».

Les pays de l'Alliance se sont notamment penchés sur la question de «la recherche par la Russie et la Chine d'avancées politiques, économiques, militaires au sud» du territoire des pays de l'OTAN, a expliqué le secrétaire général de l'organisation, le Norvégien Jens Stoltenberg, en clôturant la réunion.

Un «défi croissant» auquel l'OTAN veut notamment s'attaquer «via plus d'aide» à ses partenaires dans la région, a-t-il déclaré, annonçant notamment un plan de soutien à la Mauritanie pour aider ce pays africain à sécuriser ses frontières et à lutter contre l'immigration illégale et le terrorisme.

La présence croissante de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali ou en Centrafrique a été dénoncée par plusieurs pays occidentaux.

Pour sa part, la Chine gagne de l'influence dans la région, surtout en matière économique.

La nouvelle feuille de route de l'OTAN, qui n'avait pas été révisée depuis 2010, évoque, pour la première fois, l'«intérêt stratégique» que revêtent pour elle le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Sahel.

«L'insécurité dans ces régions a un impact direct sur la sécurité des alliés», a insisté M. Stoltenberg.

Parmi les menaces non conventionnelles présentant un risque, en particulier dans ces régions, l'OTAN évoque le terrorisme, mais aussi «l'instrumentalisation» de l'immigration illégale.

L'Espagne, qui avait fait de la prise en compte des menaces sur le flanc sud de l'OTAN sa grande priorité pour ce sommet, a salué la décision de l'Alliance d'y prêter attention.

«Nous avons obtenu que le flanc sud (de l'OTAN) ne soit pas oublié» dans la feuille de route de l'Alliance, s'est félicité jeudi le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez.

Madrid craint en particulier que l'instabilité au Sahel, où plusieurs groupes jihadistes sont très actifs, n'entraîne une augmentation de l'immigration clandestine.

Située à quelques kilomètres des côtes africaines, l'Espagne est devenue l'une des principales portes d'entrée de l'immigration illégale en Europe.

Ses enclaves de Ceuta et Melilla, situées en territoire marocain, sont notamment soumises à une intense pression migratoire qui débouche parfois sur des scènes de violence.

Au moins 23 migrants africains ont ainsi péri le 24 juin alors qu'ils tentaient de pénétrer de force dans l'enclave de Melilla en compagnie de quelque 2000 personnes.