Luguentz Dort et Chris Boucher décrochent le gros lot!

Jour de paie pour Chris Boucher et Luguentz Dort : les Québécois auraient tous deux paraphé de nouvelles ententes avec leur équipes respective dans la NBA, jeudi.

Selon le réseau ESPN, Dort prolongerait son séjour avec le Thunder d’Oklahoma City. Il aurait signé un contrat de cinq ans qui lui rapporterait 87,5 millions $.

Quant à lui, Boucher restera avec la seule équipe canadienne du circuit Silver, les Raptors de Toronto. Sa nouvelle entente serait d’une durée de trois saisons et d’une valeur de 35,25 millions $.

Mercredi, le Thunder avait décliné l’année d’option du contrat de Dort, qui lui aurait permis de devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2022-2023. Le Québécois devait empocher 1,9 million $ pendant la prochaine campagne ; il a ainsi presque décuplé son salaire annuel, qui sera de 17,5 millions $.

L’ancien de l’Université Arizona State a amélioré son rendement dans toutes les statistiques les plus observées au cours de la dernière saison, que ce soit pour les points (17,2), les mentions d’assistance (1,7) ou encore les rebonds (4,2).

Boucher a pour sa part gagné la confiance de son entraîneur-chef Nick Nurse en 2021-2022 et a pris part à 80 des 82 rencontres de son équipe, un record personnel. L’ailier fort a récolté 9,4 points et 6,2 rebonds par rencontre.

Le plus gros contrat de l’histoire pour Nikola Jokic

Le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NBA lors des deux dernières saisons, Nikola Jokic, aurait paraphé l’entente la plus lucrative de l’histoire du circuit avec les Nuggets de Denver.

Son contrat, de type «supermax», lui rapportera 264 millions $ répartis sur cinq saisons, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN.

Les Nuggets ne s’attendaient certainement pas à ce que Jokic devienne le visage de leur organisation lorsqu’ils ont utilisé le 41e choix au total du repêchage de 2014 pour obtenir ses services. Quelque huit années plus tard, le pivot serbe n’a plus rien à prouver sur le plan individuel. En moyenne, en 2021-2022, il a inscrit 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 mentions d’assistance. Jokic a réussi un triple-double lors de 19 rencontres pendant la saison, un sommet dans la ligue.

Le parcours éliminatoire du joueur de 6 pi 11 po et des Nuggets a toutefois pris fin dès le premier tour, face aux Warriors de Golden State. En sept saisons au Colorado, Jokic n’a toujours pas réussi à mener son équipe à la première finale de la NBA de son histoire.

Booker plus riche de 214 millions $

Les Suns de Phoenix seraient quant à eux sur le point d’officialiser une prolongation de contrat de quatre ans et 214 millions $ avec l’arrière Devin Booker.

Le joueur étoile a récolté 26,8 points par rencontre la saison dernière.

La plateforme Stadium a aussi avancé que Booker avait été choisi pour être sur la pochette du jeu vidéo NBA 2k23.