Meurtre dans la Petite Italie: la police recherche un deuxième suspect

La police de Montréal a diffusé jeudi des images d’un suspect de meurtre qui n’a toujours pas été arrêté et qui est activement recherché.

L’homme en question serait impliqué dans le meurtre de Steven Marques, 46 ans, un revendeur de drogue tué par balle en pleine rue le 16 avril dernier, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jean-Talon.

Deux suspects avaient été vus en train de s’enfuir après le crime.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

L’enquête policière a permis l’arrestation d’un premier suspect un mois après le meurtre. Marcus Barthelus a été épinglé le 12 mai et a comparu au palais de justice de Montréal au lendemain de son arrestation.

Son présumé complice n’a pas encore été retrouvé. Il s’agit d’un homme à la peau blanche et aux cheveux foncés et courts. Au moment du crime, il était vêtu d’un pantalon foncé et d’une chemise à carreaux avec un capuchon noir.

La police a diffusé des images du suspect enregistrées par une caméra de surveillance, dans l’espoir que quelqu’un, quelque part, le reconnaisse.

