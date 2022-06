Montréal pourrait avoir bien plus que deux plages

Une cinquantaine de sites autour de Montréal seraient tout à fait convenables pour la baignade, selon une analyse obtenue par Le Journal.

« La grande surprise de notre étude sur les 51 sites potentiels de baignade autour de l’île, c’est que l’eau du Vieux-Port de Montréal est parmi les plus propres », mentionne l’ingénieur Alain Saladzius, fondateur et président de la Fondation Rivières, qui rend publique cette étude ce matin.

Avec sept autres sites, le Vieux-Port de Mont-réal est l’endroit où les analyses de la qualité de l’eau sont demeurées irréprochables en cinq ans de prélèvements en temps sec (48 h sans pluie) par le Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA).

Cet organisme public mène chaque semaine depuis 2003 des centaines d’analyses d’eau autour de l’île. Le biologiste Philippe Maisonneuve, chargé de projet à la Fondation, a rassemblé les résultats obtenus par le RSMA entre 2016 et 2021 et retenu les 51 sites les plus propres, soit ceux qui ont obtenu des résultats positifs à plus de 90 % des échantillonnages.

Selon M. Saladzius, le réchauffement climatique va multiplier les périodes de canicule et les citadins auront de plus en plus besoin de se rafraîchir.

Les sites où la baignade pourrait être possible sont nombreux, de Pointe-aux-Trembles à Senneville, et certains sont utilisés de façon informelle, mais les projets bien entamés de plages sont rares sinon inexistants actuellement.

Une plage ouverte

Si on fait exception de la plage de Verdun, dont le suivi quotidien ne relève pas du RSMA et qui est donc exclue de la liste de la Fondation Rivières, une seule plage est actuellement ouverte gratuitement au public : celle du Cap Saint-Jacques, à Pierrefonds. Une autre, à l’île Bizard, est temporairement fermée en raison des niveaux d’eau.

Photo d'archives Alain Saladzius, Président, Fondation Rivières

« Il faut donner aux gens l’accès aux berges, surtout là où l’eau est de bonne qualité », renchérit André Bélanger, directeur de la Fondation Rivières.

Il ne comprend pas pourquoi Montréal ne lance pas plus de projets de plages publiques.

Au Vieux-Port de Montréal, où se tient le 1er juillet le « Grand Splash » de Montréal, un événement qui veut justement attirer l’attention du public sur les activités aquatiques en milieu urbain, pas question d’installer un bassin permanent.

« Pour des raisons de sécurité, c’est un projet qui n’est pas réaliste », explique Étienne Collins, relationniste à la Société du Vieux-Port.

« Ce ne serait pas sécuritaire d’autoriser la baignade à cet endroit précis dans le Vieux-Port », confirme Mélanie Dallaire, relationniste à la Ville de Montréal.

La possibilité d’installer un bain portuaire au Quai de l’horloge, dans le Vieux-Port, a été analysée en 2020, mais les résultats de l’étude de faisabilité n’ont pas été concluants vu l’activité nautique et le courant du fleuve.

La route est souvent longue pour ouvrir une plage. Maja Vodanovic, mairesse de Lachine, tente depuis quatre ans de rassembler les permis nécessaires à l’aménagement d’une plage publique dans son arrondissement.

De nombreux ministères fédéraux et provinciaux sont concernés, sans parler des unités municipales. Si tout va bien, la baignade pourrait être permise à la Promenade Bellerive et à Lachine dans les prochaines années, espère-t-elle.

Huit notes parfaites

Huit sites ont obtenu une note parfaite de 100 % en cinq ans d’échantillonnage

Parc des Rapides (vague à Guy), LaSalle.

Parc de l’aqueduc La Bécane, Lasalle

Canal de Lachine (H2O Aventure), Lachine

Parc Kelso, Sainte-Anne-de-Bellevue

Cap Saint-Jacques, Pierrefonds

Parc de la Promenade Bellerive, Montréal-Est

Plage de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal

Parc J. Drapeau (Place des Nations), île Sainte-Hélène