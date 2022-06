Montréal: un ado de 15 ans porté disparu deux fois en 48 heures

Après avoir été porté disparu durant quelques heures une première fois lundi, un adolescent montréalais de 15 ans manque de nouveau à l’appel mercredi dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour aider à localiser Steven Marakot qui a été vu pour la dernière fois vers 17 h 30.

L’ado aime notamment fréquenter les autobus, les jeux d’amusements, les métros, les piscines, les restaurants rapides et les centres d’achats.

Enfant asiatique, Marakot mesure 1,70 m, pèse 75 kg et a les cheveux et les yeux bruns. Il porte un t-shirt, un short et des souliers lacés.

Les enquêteurs affirment craindre pour la santé et la sécurité de l’ado qui souffre de troubles cognitifs et ne peut communiquer verbalement.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec le poste de quartier le plus proche.