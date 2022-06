Nouveau contrat pour un gardien de 41 ans

Les Sabres de Buffalo miseront à nouveau sur le vétéran Craig Anderson devant le filet, car ils lui ont accordé un contrat d’un an et de 1,5 million $, jeudi.

Le gardien de 41 ans s’était joint à l’organisation en juillet 2021 et a choisi de demeurer avec celle-ci, n’attendant pas l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Au cours de la plus récente campagne, il a conservé une fiche de 17-12-2, un taux d’efficacité de ,897 et une moyenne de buts alloués de 3,12. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa a entre autres été tenu à l’écart par une blessure pendant pratiquement trois mois.

«Chaque fois qu’il était devant la cage, il nous a donné une chance de gagner. Il a bien joué et a procuré de la confiance à notre équipe, a louangé le directeur général Kevyn Adams à la chaîne radiophonique WGR 550 cette semaine. Si vous regardez notre jeune brigade défensive, son mentorat a fait un grand bout de chemin, selon moi.»

Après la saison, Anderson avait mentionné qu’il souhaitait réfléchir quant à la suite de sa carrière, souhaitant passer plus de temps avec son épouse Nicholle, ayant été aux prises avec des ennuis de santé importants, et leurs deux enfants. Dans la LNH, le vétéran a totalisé 308 victoires, lui qui a évolué avec six formations.