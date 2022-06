Plein air: 5 activités à faire en pleine nuit au Québec cet été

Cet été, pour profiter des vacances autrement, pourquoi ne pas tenter une activité de plein air nocturne? Sur l'eau, dans les airs ou au coeur de la forêt: il existe des options originales un peu partout à travers la province.

En voici quelques-unes:

Labyrinthe aquatique dans le noir

À Wakefield, le parc nature Éco-Odyssée propose des aventures en pédalo, canot, kayak ou planche à pagaie à travers un labyrinthe aquatique de 6,4 km. On peut s’y aventurer de jour en tout temps, ou encore à la noirceur les samedis et dimanches. Deux sorties sont proposées le soir: Le Crépuscule, pour profiter du coucher de soleil, ou encore Le Clair de lune, pour voguer sous les étoiles. Durant le temps des Perséides – du 10 au 14 août cette année –, des sorties nocturnes s’ajoutent.

Randonnées nocturnes

Saviez-vous que certains parcs nationaux du Québec proposent des randonnées nocturnes guidées pour découvrir la forêt autrement? Au parc national de la Jacques-Cartier, par exemple, on peut prendre part à l’activité «Mystères de la nuit» (2h) et marcher dans les bois à la lueur d’une lanterne. Au parc national du Bic, la randonnée guidée «À la tombée du jour» permet de découvrir le sentier Chemin-du-Nord (2h) sous les étoiles.

D’autres activités découvertes de nuit sont aussi proposées ici et là dans les parcs de la Sépaq, notamment pour observer les étoiles ou entendre des contes et légendes. Au parc national d’Oka, on peut même faire du kayak au crépuscule.

Via ferrata de nuit

À Saint-Siméon, les Palissades de Charlevoix propose une toute nouvelle activité: une via ferrata illuminée. Le parcours du Lynx est éclairé grâce à une rimbambelle de lumières DEL fonctionnant à l’énergie solaire, et il est possible de le parcourir en compagnie d'un guide les vendredis et samedis.

Il y a aussi deux autres endroits au Québec où il est possible de faire un parcours de via ferrata de nuit, mais seulemement à la lueur d'une lampe frontale: au parc aventure Cap-Jaseux, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et au parc de la rivière Batiscan.

Au Cap Jaseux, l’activité est uniquement proposée au moment de la pleine lune (cette année: le 24 juin, les 23-24-25 juillet et les 20-21 août).

Pour ce qui est de Via Batiscan, qui comprend une tyrolienne géante, l’activité est possible uniquement s’il y a 10 participants inscrits.

Kayak au clair de lune

Il existe plusieurs diverses excursions guidées en kayak de mer au coucher du soleil au Québec, mais celles qui ont lieu une fois la nuit tombée sont plus rares. Parmi ces dernières: la sortie «Éveil nocturne à Bergeronnes», offerte par l’entreprise Mer et monde Écotours, sur la Côte-Nord, qui permet l’observation du phénomène de la bioluminescence et l’écoute des mammifères marins à l'aide d'hydrophone, sur le Saint-Laurent.

Le parc aventure Cap Jaseux, dans le fjord du Saguenay, propose quant à lui des excursions de kayak de mer sous la pleine lune (aux mêmes dates que la via ferrata de nuit citée plus haut).

Parcours aérien de nuit

Les parcs Arbraska de Rawdon, Rigaud, Mont-Saint-Grégoire, Québec (Chauveau) et Gatineau (Laflèche) invitent les aventuriers à «réveiller l’oiseau de nuit en eux» en essayant leurs parcours aériens en soirée, à la lueur d’une lampe frontale. Ces trajets sont composés de filets, passerelles, balançoires et «ponts de singe» à la cime des arbres. L’activité de nuit dure environ 3h30.