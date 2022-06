Poilievre et Bernier protestent contre les mesures sanitaires à Ottawa

L’aspirant à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, et Maxime Bernier, ont marché à Ottawa, jeudi, pour protester contre le vaccin de la COVID-19 et les mesures sanitaires.

• À lire aussi: Fête du Canada: forte présence policière et amendes augmentées à Ottawa

Pierre Poilievre a accompagné un vétéran des Forces armées canadiennes, James Topp, pendant deux kilomètres, selon ce qu’a rapporté CTV News.

James Topp, un vétéran de 28 ans, a été inculpé en février de deux chefs d'accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Il avait dénoncé publiquement les exigences fédérales en matière de vaccins, alors qu'il était en uniforme.

Depuis, il mène une marche vers Ottawa. M. Topp était accompagné d’une centaine de personnes.

Pierre Poilievre et Maxime Bernier ont accueilli James Topp dans la capitale.

«Je soutiens la liberté de choix et j'ai toujours cru que les gens devraient avoir la capacité de décider, a déclaré M. Poilievre. Nous devrions être des Canadiens libres qui peuvent décider ce que nous mettons dans notre corps.»

De son côté, M. Bernier, qui avait échoué dans sa tentative de devenir chef des conservateurs avant de lancer son parti, a critiqué M. Poilievre dans un communiqué.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«[Pierre Poilievre] est resté silencieux pendant deux ans sur le sujet, a-t-il indiqué. Il regardait les sondages et de quel côté allait le vent, avant d’agir. Pendant ce temps, je participais à différents rassemblements partout au pays et je me faisais arrêter. Lorsque la situation est devenue plus sécuritaire, il a décidé de se faire photographier avec le Convoi de la liberté (en févier). Il devrait arrêter de mentir à ce sujet.»

La marche survient alors qu’Ottawa a augmenté la sécurité pour la Fête du Canada, dans le but d’éviter de revivre un siège comme en février dernier.