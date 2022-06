Raïf Badawi: «Il n’est pas si libre que ça»

Sitôt libéré, le prisonnier politique Raïf Badawi s’est mis à la recherche d’un emploi en Arabie saoudite, à défaut de pouvoir serrer dans ses bras sa famille qui l’attend à Sherbrooke.

• À lire aussi: Mobilisation en soutien à Raif Badawi: encore beaucoup de chemin à parcourir

• À lire aussi: L'épouse de Raïf Badawi espère toujours rapatrier son mari

• À lire aussi: L'Arabie Saoudite confirme l'interdiction de quitter le pays pour le blogueur Raif Badawi

« Je lui ai dit de prendre son temps... Il a été emprisonné 10 ans ! Mais il est toujours inquiet pour moi, de comment je réussis à payer le loyer et la nourriture », confie son épouse, Ensaf Haidar.

Les démarches de son mari, condamné pour ses prises de position en faveur des droits de la personne en 2012 et libéré en mars dernier, sont vaines pour l’instant.

Et ce, même s’il est prêt à travailler dans n’importe quel domaine, souligne sa femme.

En attendant de pouvoir gagner sa vie et de retrouver sa famille, Raïf Badawi reprend peu à peu ses repères dans son pays d’origine qui a profondément changé pendant sa captivité.

L’homme de 38 ans est à même de le constater lors de ses promenades dans les rues de Jeddah, grande ville portuaire près de la mer Rouge où il habite désormais.

« Tout ce sur quoi Raïf écrivait est devenu réalité. Les femmes peuvent maintenant conduire, la police religieuse a moins d’influence qu’avant... », énumère Mme Haidar, lors d’une longue entrevue avec Le Journal.

C’est bien entendu une source de joie pour celui qui s’est battu au péril de sa vie pour faire évoluer ce royaume du golfe Persique, réputé très conservateur.

Pas si libre

Mais pour autant, lui-même est toujours privé de sa liberté de voyage et d’expression pour les 10 prochaines années.

« Oui, il est libre, mais il n’est pas si libre que ça », rappelle Ensaf à quiconque veut l’entendre. « Il sera réellement libre quand on sera tous ensemble, sous le même toit. »

Maigre consolation, Raïf peut maintenant revoir sa sœur, appeler sa famille par vidéo (voir ci-bas), manger ce qu’il veut et dormir dans un lit confortable.

Cela fait changement de la prison, où il s’était habitué à des repas « dégueulasses », et à un lit superposé, dans une cellule partagée avec une vingtaine de criminels, relate Mme Haidar.

Figure très médiatisée, à l’international comme en Arabie saoudite, Raïf Badawi se fait aussi reconnaître par les passants dans la rue.

« Il y en a qui sont très chaleureux [avec lui], et d’autres qui étaient contre ses idées », décrit son épouse.

Marqué à vie

Dans les circonstances, elle rapporte que Raïf se porte bien. Évidemment, « il n’est pas capable de tout dire, il a des sentiments mélangés », souffle-t-elle.

Si son emprisonnement et les 50 coups de fouet qu’il a reçus en 2015 sont chose du passé, les cicatrices mentales, elles, sont toujours présentes.

De précieux appels vidéo... en attendant

Après 10 longues années à lui parler trop peu souvent au téléphone, les proches de Raïf Badawi font maintenant des appels vidéo avec lui à tout moment, même en préparant le souper.

« On se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps ! » s’exclame son épouse, Ensaf Haidar, réfugiée au Québec--- avec leurs trois enfants.

« La première fois que les enfants l’ont revu, ils m’ont dit : “Oh my god, papa a des cheveux blancs !” » plaisante-t-elle, à l’évocation de l’appel vidéo tant espéré du 11 mars dernier, jour de sa libération.

C’est que Miriyam, la cadette de Raïf, avait 4 ans la dernière fois qu’elle a vu son père. Elle en a aujourd’hui 14.

Quant à Ensaf, rires et larmes de soulagement se sont confondus en revoyant finalement le visage de son mari après tout ce temps.

« Il a changé, mais il est encore beau. Il a le même sourire, le même regard. J’ai vu de l’amour et de l’espoir dans ses yeux », décrit Mme Haidar.

Pâle copie

Pendant une décennie, sa famille a dû se contenter de rares appels de quelques minutes depuis un téléphone public de la prison saoudienne.

Au contraire, les appels vidéo font maintenant partie de leur quotidien.

« On fait la cuisine à distance ensemble, on peut s’appeler quand on veut ! » raconte Ensaf.

Elle sera justement interrompue quelques minutes plus tard par un court appel de son mari.

Bien sûr, cette communication constante n’est qu’une pâle copie de la vie qu’ils pourraient mener si l’Arabie saoudite n’interdisait pas à l’ex-prisonnier politique de sortir du pays.

Ensaf elle-même redoute d’y retourner avec ses enfants, étant donné les risques pour leur sécurité.

Espoir de retrouvailles

À Sherbrooke, des passants lui demandent souvent quand Raïf pourra finalement la rejoindre.

« En vérité, je ne sais pas quand cette journée va arriver. Mais quand il sera ici, on pourra marcher autour du lac [des Nations], aller à Orford, partout », dit-elle, des étoiles dans les yeux.

Ensaf Haidar a toujours espoir que le prince héritier Mohamed ben Salmane, réputé moins conservateur que son père, réduira la peine de son mari pour que leurs retrouvailles surviennent plus tôt que prévu.

Et aussi que le ministre de l’Immigration du Canada lui accorde la citoyenneté, comme l’ont demandé à maintes reprises les élus canadiens.