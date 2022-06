Une grande saison à prévoir chez les Broncos?

Le receveur de passes des Broncos de Denver Jerry Jeudy ne cache pas son enthousiasme en prévision de la saison 2022 et il croit que sa formation saura tirer les marrons du feu grâce notamment au quart-arrière Russell Wilson.

Ce dernier a été acquis des Seahawks de Seattle en mars et il aura la mission de ramener sur la voie du succès sa nouvelle équipe. L’an passé, la formation du Colorado a conclu dans la cave de la section Ouest de l’Association américaine de la NFL avec une fiche de 7-10. Aussi, la division sera très compétitive et le pivot-vedette a intérêt à briller de tous ses feux afin que les siens aient une chance de se qualifier en éliminatoires.

Par contre, Jeudy semble très optimiste à ce sujet.

«Chaque détail compte avec lui, a-t-il dit au réseau local d’ABC concernant le quart de renom. Juste en voyant à quel point il travaille fort et comment il se concentre quand il se trouve sur le terrain ou devant le tableau du schéma de jeux, vous apprenez énormément. Vous réalisez qu’il est vraiment solide. C’est un excellent quart et je suis excité de jouer avec lui. Ce sera très plaisant et je crois que nous miserons sur un club explosif. Nous avons obtenu toutes les pièces nécessaires, donc il faut surtout les mettre en place et je suis heureux que ça va arriver.»

Plusieurs armes offensives

Effectivement, les Broncos compteront sur des munitions intéressantes en attaque avec les receveurs Courtland Sutton, K.J. Hamler et Tim Patrick, ainsi que les porteurs de ballon Melvin Gordon et Javonte Williams. De son côté, Jeudy espère vivre de meilleurs moments après avoir été ennuyé par une blessure à la cheville et la COVID-19 en 2021; il a récolté 467 verges en 38 réceptions, sans marquer un touché.

Néanmoins, les performances de Wilson devraient faire foi de tout à Denver. L’athlète de 33 ans a complété 64,8 % de ses passes pour 3113 verges, 25 majeurs et six interceptions lors de la dernière saison.