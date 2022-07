24 ménages de Trois-Rivières sans toit

Une vingtaine de ménages de Trois-Rivières, en Mauricie, est toujours sans logement en ce 1er juillet.

• À lire aussi: Crise du logement, crise climatique: agir sur deux fronts

• À lire aussi: Crise du logement: près d’une trentaine de familles toujours à la recherche d’un toit à Québec

• À lire aussi: Logements sociaux: «Il faut revoir nos façons de faire», selon Ensemble Montréal

Une dizaine de familles ou personnes seules ne savent pas où dormir ce soir. Les autres ont réussi à trouver refuge temporairement chez des proches.

Un comité d’urgence a été mis en place pour leur venir en aide.

«Notre rôle à la Croix-Rouge sera d’héberger les ménages qui seront référés, après analyses des besoins, par la Ville de Trois-Rivières», explique la porte-parole de l’organisme, Carole Dussault.

Une quinzaine de places sont disponibles dans des logements commerciaux comme des hôtels. Il s’agit d’une solution temporaire pour seulement quelques jours.

L’Office municipal d’habitation de la Ville indique que c’est la troisième année qu’un comité comme celui-ci est organisé. C’est cependant la première année que le comité doive accompagner des gens dans la recherche de logement.

«On va regarder si la personne a tout essayé. On va regarder ce qu’on peut faire de plus. Mon équipe fait aussi un lien avec l’entreposage», assure la directrice accompagnement social et location de l’OMH de Trois-Rivières, Linda Guimond.

«Les logements dont ont besoin ces ménages locataires ne pourront pas apparaître par magie. Ça prend des logements sociaux pour répondre, finalement, aux besoins, des ménages locataires à faible et modeste revenus qui ne réussissent pas à trouver un logement», croit Véronique Laflamme de la FRAPRU.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a annoncé de l'aide financière d'urgence pour ceux qui n'arriveraient pas à se loger selon leurs moyens.