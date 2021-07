Blessures sportives mineures: comment les prévenir, les soulager et les traiter

En collaboration avec vos pharmaciens-propriétaires affiliés à

Vélo, course, soccer, tennis... le retour du beau temps est toujours une bonne occasion pour se remettre en forme en reprenant l’entraînement à l’extérieur. Mais attention! Avec la reprise des activités sportives vient aussi le risque de blessures. Pour éviter de tels incidents, mieux vaut prévenir que guérir.

À ce sujet, vos pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix sont une source intarissable de judicieux conseils. Ils peuvent vous aider au niveau des traitements pour soulager les blessures sportives mineures.

Voici quelques-unes de leurs précieuses suggestions.

Les raisons derrière les blessures

Du yoga au golf, en passant par le volleyball et le tennis, tous les sports comportent un risque de blessure. La plupart du temps, celle-ci touche les muscles ou les articulations du poignet, du coude, du genou, de la cheville ou de l’épaule.

Les blessures sportives surviennent en raison d’un faux mouvement, d’un équipement inapproprié, d’un manque d’échauffement ou lorsque le corps est poussé à l’extrême. Parfois, elles sont aussi dues aux caractéristiques physiques, comme le fait d’avoir des jambes arquées ou des pieds plats.

Il est donc essentiel de garder en tête tous ces facteurs avant de commencer un entraînement et d’ajuster le tir, au besoin.

N'hésitez pas à consulter un kinésiologue qui pourra vous accompagner, notamment si vous désirez débuter un programme d'entraînement. Suivez également les recommandations des professionnels de la santé spécialisés en blessures sportives (ex. médecins sportifs, physiothérapeutes, chiropraticiens, etc.).

Les blessures les plus fréquentes

Une douleur aiguë vous tenaille? Des tensions vous font souffrir? Portez attention à ces signaux, car ils indiquent possiblement que vous êtes blessé.

Voici quelques-unes des blessures mineures les plus courantes:

- Ampoule

- Crampe

- Contusion

- Élongation ou claquage musculaire

- Entorse

- Lombalgie

- Tendinite

Pour ces types de blessures mineures, tournez-vous vers votre pharmacien de famille qui saura répondre à vos questions et vous conseiller le traitement approprié.

7 conseils pour réduire le risque de blessures

Heureusement, il existe plusieurs façons d’éviter ces désagréments. Voici 7 bonnes habitudes à adopter pour vous protéger:

1. FAIRE UN ÉCHAUFFEMENT: Une bonne façon de prévenir les blessures est de préparer son corps à l'activité physique en s'échauffant. L'intensité de l'échauffement dépend de chaque activité.

2. FAIRE DES ÉTIREMENTS: un autre conseil est de s’étirer après l’entraînement. Ainsi, vous procurerez à vos muscles et articulations un relâchement bienfaiteur.

3. BOUGER INTELLIGEMMENT: assurez-vous d’avoir les bonnes techniques afin d’éviter les faux mouvements. S’il le faut, demandez l’aide d’un kinésiologue pour bien démarrer l’entraînement.

4. ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ: des chaussures non adaptées pour la course, trop petites ou trop usées, des sandales pour jouer au tennis, aucun protège-tibia pour le soccer...voici des exemples à ne pas suivre. Un bon équipement vous permettra de protéger votre corps.

5. ÉVITER LES RÉPÉTITIONS: il vaut mieux ne pas toujours solliciter les mêmes muscles et articulations, jour après jour. Ainsi, varier les types de sport est tout indiqué.

6. Y ALLER PROGRESSIVEMENT: pousser son corps trop rapidement peut causer des blessures qui vous obligeront à cesser le sport pendant plusieurs jours, voire des semaines.

7. S’HYDRATER: Que ce soit avant, pendant ou après un effort physique, l’eau est toujours la meilleure façon de s’hydrater. Son absorption aidera les muscles à récupérer et éloignera les risques de courbatures.

3 conseils pour soulager et traiter les blessures

Dans le cas d’une blessure sportive mineure, vous pouvez passer voir votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix. Il est là pour vous aider et vous référer au besoin! Voici justement quelques-uns de leurs conseils pour soulager la douleur et favoriser la guérison.

1. Que faire lors d'une blessure musculaire?

Tout d'abord, le repos est important pour éviter l'aggravation de la blessure.

Également, au cours des premières 72 heures, il est habituellement recommandé de mettre de la glace sur la région atteinte, pendant environ 15 minutes. La glace aide à réduire l'enflure, l'inflammation et la douleur. Celle-ci ne doit pas être placée directement sur la peau.

Entretemps, compressez votre membre en l’enroulant dans un bandage élastique. Dans les premières heures, gardez le membre touché en position élevée.

2. Utiliser des objets en vente libre à la pharmacie:

La pharmacie est remplie de produits qui peuvent vous soigner. En plus de divers pansements, on trouve des supports orthopédiques pratiques qui viendront stabiliser et aider à la mobilité du membre atteint.

Et, dans le cas d’une entorse ou d'une élongation musculaire, vous pouvez vous procurer un bandage élastique pour aider à la guérison. Enroulez-le autour du membre et maintenez-le élevé en tout temps.

3. Prendre un médicament

Heureusement, la douleur peut être soulagée par la prise d’un analgésique comme de l’acétaminophène ou d'un anti-inflammatoire, comme l’ibuprofène. Demandez à votre pharmacien de famille ce qui convient le mieux dans votre condition de santé.

Votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix peut vous conseiller sur les premiers soins les mieux adaptés. N’hésitez pas à les consulter, au téléphone ou en succursale.

