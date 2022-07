Comment aider mon fils à être mieux dans sa peau ?

Mon fils qui passe au secondaire a difficilement traversé la dernière année du primaire. Comme c’était impossible d’avoir accès à un psychologue dans le milieu scolaire, on a pris la décision son père et moi, qui sommes séparés en passant, d’accepter la prescription d’antidépresseurs suggérée par notre médecin de famille.

C’est vrai que ça a amélioré son état psychologique et que ça lui a permis de terminer sa dernière année du primaire avec un certain succès. Mais moi qui suis ardemment contre les produits chimiques, je me demande si à long terme c’est une bonne idée de lui faire prendre ça, même si son père est d’accord.

Mère anonyme

On ne doit pas prendre à la légère les effets secondaires de ces produits, en dépit des bons effets qu’ils ont généralement sur l’humeur des personnes qui les consomment. Si je me fie aux propos tenus par le docteur Gilles Julien, qui consacre sa pratique aux jeunes clientèles « ces médicaments ne devraient être prescrits qu’à la suite d’un diagnostic extrêmement rigoureux et toujours en association avec une psychothérapie ». Peut-être devriez-vous, avec le père de votre enfant, vous assurer que le traitement de votre fils combine ces deux aspects.