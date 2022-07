De nouvelles mesures pour protéger les clients des banques

De nouvelles mesures de protection des clients des banques sont entrées en vigueur jeudi, après la concrétisation d’un engagement datant de 2018 du gouvernement fédéral de mettre en place un nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers.

Outre des pratiques de vente plus éthiques, le nouveau règlement impose aux banques des normes plus strictes et exige qu’elles assument une plus grande responsabilité à l’égard des résultats obtenus par leurs clients.

Parmi ces mesures, les banques doivent d’examiner les plaintes de leurs clients dans les 56 jours suivant leur réception, une première nationale, et d’envoyer des alertes électroniques aux clients pour leur éviter un découvert ou un dépassement de leur limite de crédit.

De plus, les établissements financiers doivent donner un préavis aux clients pour le renouvellement ou l’annulation de leurs produits et services et leur fournir un accord distinct pour chaque produit ou service.

Selon les nouvelles mesures désormais en vigueur, la rémunération des banquiers ne doit pas porter atteinte à leur capacité de se conformer à la nouvelle obligation des banques d’offrir et de vendre à leurs clients des produits et services qui leur conviennent.

Les employés des banques auront d’ailleurs la possibilité de dénoncer les actes répréhensibles à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), un organisme fédéral chargé de superviser les banques.

«Le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers du Canada [...] aidera les Canadiens à gérer leur argent avec plus de confiance et de tranquillité d'esprit», a indiqué par communiqué la ministre des Finances Chrystia Freeland.

«Le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers [...] confère aux banques une plus grande responsabilité à l'égard des résultats financiers obtenus par leurs clients», a ajouté Judith Robertson, commissaire de l'ACFC.