Du beau temps ensoleillé pour le long week-end

Le week-end s’annonce sous de beaux auspices météorologiques avec du temps ensoleillé et des températures estivales dans la majeure partie du Québec.

Si les nuages sont omniprésents vendredi, charriant avec eux quelques averses par endroits, il en est autrement pour la fin de semaine qui verra le soleil darder ses rayons chauds sur tout le Québec.

Ainsi, Environnement Canada prévoit du temps nuageux pour la plupart des régions de la province avec quelques averses dans les secteurs de l’ouest, alors que le mercure sera à la hausse, notamment à Montréal où un humidex de 34 se fera ressentir.

En revanche, le beau temps sera de mise durant les journées de samedi et de dimanche dans les secteurs du sud et le centre du Québec, avec des températures qui oscilleront entre 25 et 28 degrés, selon les endroits.

De Gatineau à Québec et de Montréal à l’Estrie, les Québécois pourront profiter du long week-end férié pour prendre d’assaut les parcs publics sous un ciel azuré et des températures confortables.

Dans les secteurs de l’est de la province, du beau temps est également prévu avec néanmoins quelques nuages passagers par endroits et un mercure à la baisse, selon les prévisions de l’agence fédérale.