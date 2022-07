Québecor et asterX ont dévoilé les lauréats de la 24e édition des Bourses Pierre-Péladeau. Cette année, un montant de 200 000 $ en bourses a été remis afin d’encourager l’entrepreneuriat universitaire et d’aider cinq entreprises innovantes à concrétiser leur projet d’affaires. Le lauréat de la bourse de 75 000 $ est Simon Michaud, de l’Université de Sherbrooke, dont l’entreprise, Désherbex, commercialise un équipement agricole tiré par un tracteur et composé d’outils robotiques capables de désherber les champs de légumes racines.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie d’Érik Péladeau, président de Publication Alpha, Simon Michaud, de l’Université de Sherbrooke, récipiendaire de la bourse de 75 000 $, Pierre Laurin, président du jury, et Pelra Azondekon, directrice générale d’asterX et directrice, développement et stratégie entrepreneuriale, Québecor.

Myriam Corbeil, de l’Université du Québec à Montréal, qui a conçu l’hôtel UNIQ, un village d’hébergement éphémère, exclusif et écoresponsable, est accompagnée de Pierre Karl Péladeau, Érik Péladeau et Pierre Laurin.

L’entreprise Juno, d’Albert Obeid, Nanette Sene et Lynn Doughane de Polytechnique Montréal, développe un dispositif compact et portatif qui soulage les douleurs menstruelles rapidement. Ils sont entourés de Pierre Karl Péladeau, Érik Péladeau et Pierre Laurin.

Pierre Karl Péladeau, Érik Péladeau et Pierre Laurin accompagnent Chloë Ryan, de l’Université McGill, dont l’entreprise, Acrylique Robotiques, a pour mission de démocratiser l’accès aux œuvres artistiques à l’aide de la technologie robotique.

L’entreprise OuiNut, de Rutherford Exius et Simon Diallo-Blais de l’Université de Montréal, souhaite commercialiser la toute première gamme d’aliments sécuritaires pour enfants visant à faciliter la désensibilisation des allergies aux arachides. Ils sont entourés de Pierre Karl Péladeau, Érik Péladeau et Pierre Laurin.

Depuis leur création en 1999, les Bourses Pierre-Péladeau, nommées en l’honneur du fondateur de Québecor, ont remis 2,7 millions de dollars en bourses.