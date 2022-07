Le cimetière comme œuvre d’art

Parmi les endroits incontournables qu’il faut voir lors de votre visite de La Havane, il faut inscrire à votre agenda le cimetière Colon (Christophe Colomb), dans le quartier Vedado, surtout si vous vous intéressez à l’art urbain et à l’insolite. Vous en aurez plein la vue. Prévoyez une visite d’au moins deux heures pour pouvoir découvrir les principaux sites d’intérêt de ce cimetière, le troisième en importance au monde. Certaines tombes, entre mausolées, petites chapelles, panthéons et sculptures monumentales en marbre de Carrare — il y en aurait plus de 5000 —, sont de véritables œuvres d’art.

On pénètre dans cette immense cité funéraire, entourée d’un mur de trois mètres de hauteur, par un portail en forme d’arc de triomphe — « la porte de la Paix » —, au coin des rues Zapata et 12, en plein cœur de la ville. Le cimetière a été nationalisé au début de la Révolution, pour le rendre accessible à toute la population, puis déclaré monument national en 1987 et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si on y trouve les sépultures de plusieurs personnalités du monde politique et culturel, ce n’est pas la partie la plus intéressante à visiter, contrairement au cimetière du Père Lachaise, à Paris. L’insolite se trouve du côté du monde ordinaire où les serments d’amour éternel se traduisent en fantaisies de toutes sortes.

La plus visitée est sans aucun doute la chapelle d’Amalia de la Hoz, mieux connue sous le nom de la Milagrosa (la Miraculeuse). La légende raconte qu’Amelia est décédée après son accouchement en même temps que l’enfant. Son mari l’a inhumée en compagnie de son bébé qui fut déposé à ses pieds dans sa tombe. Inconsolable, le veuf venait la visiter tous les jours en accomplissant le même rituel. Il avait fait placer un anneau sur la tombe et pour annoncer sa présence, il frappait l’anneau à l’aide d’un gong. Lorsqu’il se retirait, il le faisait toujours en reculant pour ne jamais tourner le dos à sa défunte épouse. Quelques années plus tard, la famille voulut exhumer les restes et on ouvrit la tombe. Non seulement le corps d’Amalia était intact, mais le bébé se trouvait non plus à ses pieds mais dans ses bras. On conclut rapidement au miracle. Depuis ce temps, des dizaines de personnes viennent, chaque jour, visiter la tombe d’Amalia pour y solliciter une faveur. On y laisse souvent une lettre et quelques pièces de monnaie. Et toujours, le visiteur repart en reculant, sans tourner le dos à la sépulture.

Un peu plus loin se trouve la tombe de Juana de Martín. Celle-ci est décédée alors qu’elle jouait une partie de domino. Frustrée et furieuse alors qu’elle ne pouvait placer sa dernière fiche contenant un double 3, elle fut victime d’une triple crise cardiaque et mourut sur-le-champ. Elle avait pourtant consulté quelques jours auparavant une voyante qui avait prédit qu’elle gagnerait sa prochaine partie. Ses deux enfants lui ont donc offert une sépulture digne de sa passion. Ils ont fait sculpter, en marbre noir et blanc, une fiche de domino contenant un double trois et celle-ci surplombe la tombe. C’est le seul endroit au monde où le domino est associé à la mort.

Dans une autre allée du cimetière, on trouve une curiosité qui mérite qu’on s’y arrête : une réplique de la pyramide égyptienne du pharaon Khéphren, où sont déposés les restes de José Francisco de Mata, qui fut directeur du collège des architectes, de 1902 à 1919. Cette pyramide, soixante fois plus petite que la pyramide originale et construite en béton armé, témoigne bien de l’influence de la culture égyptienne à Cuba au début du vingtième siècle, y compris dans l’architecture art-déco bien présente à La Havane.

On peut aussi apprécier le majestueux monument aux pompiers morts en combattant un grave incendie allumé volontairement par un pharmacien voulant toucher les primes d’assurances. Surmonté d’un ange tenant dans ses bras le corps d’un pompier, avec un bras pointant vers le ciel, c’est le plus haut et le plus impressionnant monument de la nécropole.

La première femme divorcée à Cuba a aussi droit à son monument. Elle s’était rendue jusqu’au Vatican pour faire annuler son premier mariage afin de pouvoir se remarier, ce que désapprouvait une bonne partie de la population. On raconte que lorsqu’elle mourut, son mari voulut lui construire un monument plus haut que celui des pompiers. En cours de construction, les autorités du cimetière l’avisèrent qu’il ne pouvait y avoir un monument plus haut que celui des pompiers et son projet demeura donc inachevé. Qu’à cela ne tienne, le veuf amoureux planta à côté de la tombe inachevée deux jeunes palmiers qui à la longue finirent par dépasser en hauteur le monument des pompiers. Comme quoi l’amour peut être inventif et patient!

Il y a aussi la tombe de Jeannette Ruben et de son inséparable chien. On raconte qu’après sa mort, son chien venait la voir tous les jours au cimetière. Inconsolable, il serait mort au pied de la tombe de sa maîtresse. Comme il n’était pas permis de l’enterrer dans ce cimetière, des amis de la défunte ont fait sculpter un petit monument à l’effigie de son chien et l’ont placé au pied de la tombe de dame Ruben, avec l’inscription : « Fidèle jusqu’après la mort. » Qui dit mieux?