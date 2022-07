Les Jays portent un dur coup aux Rays

Les Blue Jays de Toronto n’auraient pas pu espérer un meilleur dénouement après les deux premiers matchs de leur série de quatre duels face aux Rays de Tampa Bay. Vendredi au Rogers Centre, ils ont encore défait leurs rivaux de section, cette fois par la marque de 9 à 2.

Dès le troisième assaut, les favoris de la foule se sont offert un coussin plus que confortable. Avec les buts remplis, Bo Bichette a cogné un double, permettant à Lourdes Gurriel fils et Cavan Biggio de croiser la plaque. Le frappeur suivant, Vladimir Guerrero fils, a lui aussi frappé un double, donnant ainsi la chance à George Springer et Bichette de compléter leur tour des sentiers. Même Guerrero fils n’a pas eu à patienter sur son coussin trop longtemps, puisqu’Alejandro Kirk l’a suivi, lui aussi avec un double productif.

Le lanceur des Rays Corey Kluber (3-5) a subi l’ensemble de cette poussée offensive, lui qui a finalement laissé sa place après la troisième manche. Il a donné trois points sur sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Pour revenir à Guerrero fils, la vedette des Blue Jays a conclu son match avec trois points produits, lui qui en a ajouté un à l’aide d’un roulant lors d’une poussée de trois points des siens, en sixième manche.

AFP

Sur la butte, le gérant Charlie Montoyo a fait confiance à Jose Berrios (6-4). Sans être étincelant, l’artilleur en a fait assez pour amasser la victoire, lui qui a enregistré trois retraits sur des prises en cinq manches. Il a donné deux points sur huit coups sûrs et deux buts sur balles.

AFP

Les deux équipes mettront un terme à cette série samedi, elles qui feront les frais d’un programme double.