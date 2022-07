Record de pluie en juin dans plusieurs régions du Québec

Si la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fracassé un record de pluie le 24 juin, c'est au tour de Montréal de lui emboîter le pas jeudi, avec un nouveau record de 79 ans pour le mois de juin.

La température a été anormalement humide en juin dans plusieurs régions du Québec, notamment à Montréal et au Saguenay, où des records de pluie ont été battus.

Pendant trois jours dans la même période, la métropole a enregistré plus de 30 mm de pluie, selon le météorologue Gilles Brien. «C'est plus qu'un pouce de pluie qui tombe. D'habitude, il n'y a même pas une journée en juin à Montréal où on enregistre plus de 25 mm. Peut-être une fois aux deux ans, mais trois jours en juin, c'est très rare», a-t-il précisé.

En temps normal, le mois de juin devrait enregistrer 89 mm de pluie au total dans la métropole. Cette année a toutefois été exceptionnelle en quantité de pluie puisque la ville a comptabilisé le double de pluie, soit près de 170 mm. C'est une première en 79 ans.

Au Saguenay, la situation est encore pire. Cette année, le mois de juin a enregistré près de 240 mm de pluie à Bagotville. «C'est presque le triple du nombre habituel», a constaté M. Brien.

La région avait déjà fracassé un record le 24 juin, mais la pluie accumulée dans la dernière semaine de juin a fait grimper les chiffres.

«C'est pas étonnant qu'il y ait eu des glissements de sol», a déclaré le météorologue.

Un mois de juillet «copié-collé»

Selon M. Brien, les Québécois devront s'attendre à un mois de juillet assez semblable en termes de températures. Les premières canicules ne sont pas attendues avant la mi-juillet et ne dureront que trois ou quatre jours.

En général, le mois de juillet ne sera pas idéal pour les baignades, a précisé M. Brien. «Il y aura quand même du beau temps. Si tu es en vacances, par exemple, ce sera quand même acceptable pour les prochains jours», a-t-il ajouté.