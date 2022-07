Saveurs australes

Si vous avez déjà regardé un globe terrestre, vous avez dû remarquer que l’axe de rotation de la Terre n’est pas droit, mais incliné. C’est de cette inclinaison que naissent nos quatre saisons : au solstice de juin, la partie nord de notre planète se rapproche du Soleil pour s’en éloigner au solstice de décembre. Dans la moitié sud de notre planète, c’est l’inverse. L’hiver débute en juin ; l’été, en décembre.

Dans l’hémisphère Sud, la saison de croissance de la vigne s’échelonne donc sur deux années civiles, entre octobre et avril, selon les secteurs, et les vendanges commencent en moyenne six mois plus tôt que dans l’hémisphère Nord. Cette longueur d’avance permet à certains producteurs de l’hémisphère Sud d’embouteiller les vins du millésime avant même que les raisins de l’hémisphère Nord soient mûrs. Vous verrez, les premiers vins du millésime 2022 arriveront à la SAQ sous peu et ils proviendront à coup sûr d’un pays austral.

En attendant, en voici cinq pour étancher votre soif d’exotisme. Santé !

Miguel Torres, Las Mulas 2021, Valle Centrale

★★★ | $1⁄2 | 14,95 $ | Chili 13 % | 2,5 g/L – Bio

Code SAQ : 14396801

La famille Torres est un monument du vignoble espagnol, mais elle a aussi développé une vaste propriété au Chili dès 1979. Leur rosé est composé de pinot noir et de monastrell (mourvèdre), cultivés au pied des Andes, dans les vallées de Curicó et Maule. Un vin accessible au nez délicatement parfumé ; sec, rafraîchissant et offrant juste assez de corps en bouche. À moins de 15 $, on y trouve son compte.

Santa Julia, Malbec 2021, El Burro

★★★ | $$ | 21,40 $ | Argentine 13,5 % | 1,9 g/L – Biologique

Code SAQ : 14764925

La couleur est pourpre, avec une certaine turbidité. Nez exubérant, floral et fruité, avec des notes fermentaires (banane verte) qui rappellent un beaujolais nouveau. La bouche brille elle aussi par sa jeunesse : souple, ronde et bourrée de fruit, avec une chair plutôt rassasiante et une finale florale. Un bon malbec en mode juteux et croquant.

JC Wickens, Cinsault 2021, The Drifter, Swartland

★★★1⁄2 | $1⁄2 | 17,50 $ | Afrique du Sud 13 % | 1,6 g/L

Code SAQ : 13057997

Cépage résistant à la sécheresse, le cinsault paraît taillé sur mesure pour le climat aride de Swartland, dans la partie ouest du Cap. Jasper Wickens, qui travaille aussi aux côtés d’Adi Badenhorst, en tire un vin souple, fruité et si séduisant qu’on le boirait sans soif, surtout s’il est servi frais, autour de 15 °C. La bouche est gourmande, gorgée de saveurs de framboise, sur un fond de fumée et d’herbes séchées. Nettement plus complet que la moyenne des rouges de cette gamme de prix.

Seresin Estate, Pinot noir 2020, Momo, Marlborough

★★★ | $$ | 24,55 $ | Nouvelle-Zélande 13,5 % | 1,4 g/L – Biologique

Code SAQ : 11584638

Momo est l’entrée de gamme de ce domaine appartenant au cinéaste néo-zélandais Michael Seresin. Les vignes de pinot noir sont cultivées en bio sur les sols argileux de la vallée de Wairau ; le vin fermente sans ajout de levures. Sans rien révolutionner, le 2020 offre la rondeur fruitée, le grain velouté et les saveurs de griottes attendues dans un bon pinot noir. Servez-le frais, avec du poulet grillé à la portugaise.

Mac Forbes, Riesling 2020, Spring, Strathbogie Ranges

★★★★ | $$1⁄2 | 26,45 $ | Australie 12,5 % | 41 g/L

Code SAQ : 13940309

Mac Forbes a joué un rôle de premier plan dans le renouveau de Yarra, une région viticole située au nord-est de Melbourne où la vigne a été implantée dès 1838. Le riesling qu’il cultive dans les sols de granite décomposé de l’appellation Strathbogie Ranges donne un vin demi-sec purement délicieux. La présence de sucre ne nuit en rien à l’équilibre en bouche, mais fait plutôt corps avec la richesse des saveurs, tandis qu’une saine acidité donne du tonus et du nerf à l’ensemble. Vous avez prévu manger des tacos de poisson ce week-end ? Vous aurez là un match parfait.

Correct★

Bon★★

Très bon★★★

Excellent★★★★

Exceptionnel★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher