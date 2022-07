Si c’est votre première tablette Android, voici les étapes à suivre pour bien la configurer

Voici un petit guide pour bien configurer une tablette Android, qu’elle soit neuve ou remise aux valeurs d’usine. Assurez-vous d’avoir un réseau sans fil Wi-Fi en fonction et son mot de passe.

Notez que les fabricants qui installent le système d’exploitation Android dans leurs tablettes peuvent apporter quelques modifications dans le processus de configuration ainsi que dans l’utilisation du logiciel.

Mais dans l’ensemble, les étapes de configuration diffèrent peu de celles indiquées ici.

Au premier démarrage, la procédure de configuration est lancée et une fenêtre d’accueil apparaît où vous pourrez choisir la langue du système. Une fois cela fait, tapez Démarrer.

À la fenêtre suivante, vous trouverez les habituelles conditions d’utilisation qu’il faut accepter.

Ensuite, vient la connexion à votre réseau Wi-Fi, trouvez-le parmi les réseaux détectés par la tablette, sélectionnez-le et tapez votre mot de passe. Si votre tablette est un modèle cellulaire 4G ou 5G avec carte SIM, vous pouvez utiliser cette connexion à condition que votre forfait de données internet soit suffisamment bien garni pour télécharger les mises à jour éventuelles.

Étape suivante, celle de transférer les applications et les données d’une autre tablette ou téléphone si c’est le cas et suivez les instructions. Ne les copiez pas si vous voulez une tablette complètement vierge.

Samsung

Compte Google ou pas?

Il y a la fameuse question d’avoir ou non un compte Google, lequel permet d’installer et d’acheter des applications et des jeux de la boutique Google Play. Sans ce compte, l’utilisation de la tablette devient alors très limitée.

Si vous créez un nouveau compte, toutes les fonctions de suivi publicitaire seront activées par défaut. Je vous suggère, à l’ordinateur, d’ouvrir un nouveau compte Google sur votre navigateur préféré et de passer en revue les activités à désactiver. Vous trouverez plus d’infos à ce propos à la fin de ce texte.

Une fois votre compte Google réglé selon vos préférences, poursuivez la configuration du logiciel Android de votre tablette en tapant votre identifiant Google et votre mot de passe.

Après cela, activez ou non les services supplémentaires de compte Google, comme le stockage de données en ligne Google Drive, etc. Ensuite, tapez OK.

Vient ensuite le choix ou non d’activer l’Assistant Google pour vos recherches ou questions dictées – à l’aide de la commande vocale Hé Google. Passez outre si vous préférez le configurer plus tard ou jamais.

Sécurité et déverrouillage

Diverses options vous seront présentées pour sécuriser l’accès de votre tablette; mot de passe, code NIP, motif à l’écran, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Les deux dernières méthodes sont les plus sûres, un choix que vous pourrez modifier en tout temps une fois la configuration terminée.

Votre tablette est maintenant prête à l’emploi.

Futures tablettes Pixel made by Google en 2023?

Le marché des tablettes a toujours mieux réussi aux fabricants tiers, sauf à Google qui a retiré du marché il y a quelques années ses tablettes Pixel Slate et Pixel C.

Mais, selon plusieurs sites spécialisés, le géant publicitaire sur internet pourrait s’y remettre avec une tablette Pixel équipée de la puce maison Tensor dès l’an prochain. Celle-ci tournerait sur Android 13 et viendrait compléter l’offre matérielle des téléphones intelligents Pixel et des toutes nouvelles montres Pixel Watch.

Google

Sur votre navigateur, allez sur https://myaccount.google.com/activitycontrols.

Décochez les activités que vous ne voulez pas conserver.

Pour chaque activité, gérez votre historique.

Tous les éléments à gérer ou à supprimer sont décrits ici, à cette adresse: https://support.google.com/websearch/answer/465.

Profitez de votre visite sur votre compte pour revoir les informations de votre profil ou encore les paramètres de confidentialité.