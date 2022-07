UE-Ukraine: «Nous sommes ensemble maintenant», dit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que l'Ukraine et l'UE entamaient un nouveau chapitre de leur histoire, après l'acceptation de la candidature de son pays.

«Maintenant, nous ne sommes plus proches. Maintenant nous sommes ensemble», a dit M. Zelensky devant le parlement ukrainien, saluant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire des rapports de son pays avec l'Union européenne.

C'est «un grand honneur et une grande responsabilité» de travailler à «réaliser les aspirations» du pays, a-t-il lancé.

«Nous avons couvert un parcours de 115 jours pour obtenir le statut de candidat et notre parcours vers l'adhésion ne devrait pas prendre des décennies. Nous devrions en prendre le chemin rapidement», a encore dit le président ukrainien. «L'Ukraine se bat pour choisir ses valeurs, pour être dans la famille européenne.»

Après son intervention, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit par vidéo aux dirigeants et aux parlementaires ukrainiens que l'adhésion de leur pays était à leur portée, tout en les appelant à accélérer les réformes contre la corruption et formulant plusieurs conseils précis sur la justice et la nécessaire réduction de l'influence des oligarques.

Un drapeau de l'UE a été installé au siège du parlement, à côté du drapeau jaune et bleu de l'Ukraine.

M. Zelensky, le Premier ministre Denys Chmygal et le président du parlement Rouslan Stefantchouk ont signé un engagement commun symbolisant l'unité des trois branches du pouvoir dans leurs efforts pour rejoindre l'UE.

L'Ukraine a demandé officiellement son adhésion à l'UE cinq jours après le début de l'invasion russe le 24 février. Les 27 membres de l'Union ont accepté sa candidature le 23 juin.

Mais le processus risque de prendre plusieurs années, comme le montre l'exemple de la Turquie et de pays des Balkans, en raison notamment de stricts critères concernant l'état de droit et l'économie des pays candidats.