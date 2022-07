Un homme de 30 ans manque à l’appel à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 30 ans qui a quitté le centre hospitalier mercredi soir pour ne jamais revenir ensuite.

Mario Minassian, 30 ans, aurait quitté l’hôpital le 30 juin au soir et n’a pas été revu par la suite. Ses proches s’inquiètent pour sa sécurité.

«Il pourrait se déplacer en transport en commun», a affirmé le SPL par voie de communiqué.

Selon les policiers, l’homme mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 81,8 kg (180 lb). Il a les cheveux noirs, les yeux bruns et une longue barbe noire. Il a également un tatouage d’écriture sur l’avant-bras droit et s’exprime en français. La dernière fois qu’il a été vu, M. Minassian portait un pantalon de jogging foncé avec un chandail noir et aurait un pansement à l’index de la main droite.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Mario Minassian peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 220630-110.