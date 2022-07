ALIE, Sylvain



De Ste-Catherine, le 22 juin 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Sylvain Alie.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Byanca et son fils Elliot) et Martine (Olivier), ses petits-enfants Mickael et Alicia, ses frères et soeurs Ghislaine (feu Robert), Christiane (Pierre), Pierre (Sophie), feu Roger et Josée, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 9 juillet 2022 de 9h30 à 12h et de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Anna-Laberge, spécifiquement pour le département d'oncologie seraient appréciés.