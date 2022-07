BOISVERT, Jacqueline



À Longueuil, le 24 juin, à l'âge de 82 ans, est décédée Jacqueline Boisvert.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée (François) et Sylvie (Alain), ses petits-enfants Francis, Clémence, Clôdelle et Marika. Précédée de sa soeur Lise, elle laisse également ses soeurs Johanne (Michel) et Diane (Maurice), ses neveux et ses nièces, ainsi qu'autres parents et de nombreux amis et amies.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 10 juillet de 13h à 17h. Une célébration à sa mémoire aura lieu au salon même à 15h. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure.